Coronavirus.- China confirma su primer caso de coronavirus de transmisión local después de semanas

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Salud de China ha informado este sábado de un caso de coronavirus transmitido localmente en la provincia de Jiangxi, el cual se trata del primer caso de transmisión interna en el país desde hace semanas.



El informe de la comisión de salud ha registrado 42 nuevos casos exportados de la enfermedad, 11 con síntomas y 31 asintomáticos.



En las últimas 24 horas, 14 personas afectadas por la COVID-19 han recibido el alta.



Hasta el momento, el país ha registrado un total de 5.254 positivos procedentes del extranjero, de los que 5.082 ya han logrado el alta, mientras 158 permanecen ingresados en el hospital y no se han contabilizado decesos.



En total, son 90.159 los contagios confirmados, de los que 85.362 han logrado superar la enfermedad, frente a 4.636 decesos.



LA PANDEMIA EN HONG KONG



En Hong Kong se ha llegado a 11.439 positivos de coronavirus desde que estalló la pandemia, que también ha dejado 205 muertos, frente a 11.023 pacientes que se han recuperado.



El Gobierno de Hong Kong paralizó el pasado miércoles la vacunación con dosis del fármaco contra el coronavirus de BioNTech debido a un lote defectuoso en su embalaje, según recoge 'South China Morning Post'.



No obstante, este sábado los expertos han comunicado que el nivel de desperfectos en los lotes no es particularmente alto aunque actualmente se sigue investigando este lote defectuoso.