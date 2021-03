Corea del Norte.- Corea del Norte tilda de "provocación" las declaraciones de Biden tras las pruebas de misiles

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Corea del Norte ha tachado de "provocación" las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el lanzamiento de prueba de dos misiles por parte de Pyongyang.



"Expresamos nuestra profunda aprensión por el hecho de que el presidente de Estados Unidos critique la prueba regular de fuego, el ejercicio del derecho de nuestro estado a la autodefensa, como una violación de las 'resoluciones' de la ONU y revele abiertamente su hostilidad profundamente arraigada hacia la República Popular Democrática de Corea (RPDC)", ha señalado el general Ri Pyong Chol, uno de los principales asesores del líder Kim Jong Un, en un declaración recogida por la agencia de noticias estatal KNCA.



Ri Pyong Chol evaluó el jueves el lanzamiento de los dos misiles balísticos hacia el mar de Japón, a lo que Biden respondió que se plantearía adoptar "respuestas" si Corea del Norte seguía disparando estos misiles y "siguen aumentando la tensión".



Así, el general ha señalado que "tales comentarios del presidente de Estados Unidos son una usurpación manifiesta del derecho de nuestro estado a la autodefensa y una provocación".



"Es una lógica gangsteril el que se permita a Estados Unidos enviar activos nucleares estratégicos a la península y lanzar misiles balísticos intercontinentales cuando quiera, pero que no sea permisible para la RPDC, su beligerante rival, testar siquiera un arma táctica", ha continuado.



Asimismo, ha incidido en que la "reciente prueba de fuego de misiles guiados tácticos de nuevo tipo" fue un "acto equivalente al ejercicio del pleno derecho de un Estado soberano a la autodefensa", a lo que ha agregado que "no podemos sino construir un poder físico invencible para defender de manera confiable la seguridad de nuestro estado por la situación actual entre Corea del Sur y Estados Unidos".



Pyongyang ha apuntado que Washington plantea "amenazas militares constantemente" en la península de Corea con "persistentes ejercicios de guerra peligrosos" y la "introducción de armas avanzadas", según la declaración del general.



Ri Pyong Chol ha censurado también que desde el inicio de la Administración Biden "se ha aprovechado toda oportunidad para emitir palabras y actos que provoquen la soberanía y dignidad" de Corea del Norte, como haber sido tildada de "amenaza a la seguridad", según el general.



"La postura beligerante de la nueva Administración estadounidense nos descubre el camino que debemos seguir y nos convence una vez más de la justicia del trabajo que debemos hacer", ha añadido, para aseverar que el Gobierno de Biden "ha empezado con mal pie".



De este modo, Corea del Norte ha advertido de que "si Estados Unidos continúa con sus comentarios irreflexivos sin pensar en las consecuencias, es posible que se enfrente a algo que no es bueno".



En este contexto, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha indicado este viernes que Washington se encuentra en "etapas finales" de su revisión "intensiva" de la política con Corea del Norte. "Estamos discutiendo nuestra revisión con asesores de seguridad nacional de Corea del Sur y Japón en nuestro diálogo trilateral que se celebrará la próxima semana", ha ahondado en una rueda de prensa.



LANZAMIENTO



Los lanzamientos tuvieron lugar el jueves y se trata de misiles "recientemente desarrollados" que consisten en "un sistema de armas que mejora el peso de su ojiva a 2,5 toneladas mientras utiliza la tecnología central de los desarrollados hasta el momento".



Pyongyang ha confirmado que los proyectiles dispararon "correctamente el objetivo establecido en las aguas a 600 kilómetros" al frente de la costa oriental. Tras el disparo, la Academia de Ciencias de la Defensa Nacional consideró que había sido "bastante exitoso, tal como predijimos con confianza".



Corea del Norte habría lanzado los primeros misiles balísticos desde hace un año, y también los primeros de la Administración de Joe Biden, en medio de una tensa relación entre ambas naciones y la revisión de la Casa Blanca de las relaciones con Pyongyang.



Se trata, por otra parte, del segundo lanzamiento en menos de una semana, ya que el domingo también llevaron a cabo pruebas que, sin embargo, fueron calificadas por Washington como "pruebas normales".



Las resoluciones de la ONU prohíben a Corea del Norte llevar a cabo pruebas con misiles balísticos y le han impuesto duras sanciones internacionales para disuadirlo de seguir desarrollando cohetes que puedan ser equipados con ovijas nucleares. No obstante, no impiden el lanzamiento de misiles de crucero.