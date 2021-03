Colombia.- Timochenko responsabiliza al Estado por la seguridad de excombatientes de las FARC en una carta a la ONU

12/01/2020 El antiguo líder de las extintas FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko' POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FARC



El secretario general de Comunes, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ha enviado una carta al Consejo de Seguridad de la ONU en la que ha responsabilizado al Estado colombiano de "cualquier vulneración" a la seguridad de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"He escrito una carta alertando al Consejo de Seguridad de la ONU ante el riesgo de muerte y el saboteo al trabajo político al que nos vemos expuestos por cuenta del gobierno de (Iván) Duque y su política de austeridad a las garantías de seguridad para los firmantes del acuerdo de paz", ha apuntado Londoño, informa Radio Caracol.



En la carta, ha lamentado "la delicada situación por la que atraviesa el cumplimiento de lo acordado" y ha hecho hincapié en la seguridad y protección para los firmantes del acuerdo.



"Alegando problemas fiscales el actual Gobierno expidió decretos encaminados a la austeridad en el gasto público. Esquemas de seguridad que no pueden moverse por falta de fondos, constituyen una negación abierta al compromiso estatal de garantizar la vida de quienes firmaron la paz", ha criticado en la misiva.



Asimismo, ha apuntado a "la negación de las misiones" a los escoltas que protegen a los firmantes del acuerdo. "Además de ponernos en riesgo inminente de muerte, atenta directamente contra nuestro trabajo político, inmovilizándonos e impidiendo nuestro legítimo ejercicio de los conductos democráticos y legales de reincorporación", ha añadido al respecto.



El secretario general de Comunes ha insistido en su carta, remitida también al secretario general de la ONU, a la Unión Europea y la embajada de Estados Unidos, entre otros organismos, que "el acuerdo de paz no puede ser burlado con decretos presidenciales".