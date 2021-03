Colombia.- Continúan las labores de rescate de los 15 mineros atrapados en un pozo inundado en Colombia

27/03/2021 Ambulancia en Colombia POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA DANIEL GARZON HERAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El comandante de Bomberos de Caldas, el capitán Oscar Fernando Mejía, ha explicado que están trabajando para poder acceder a la mina de oro donde se presume que hay unos 15 mineros atrapados en la vereda El Bosque del municipio de Neira, en el norte de Caldas, en el centro de Colombia.



Pese a la crecida del río Cauca y las dificultades del terreno se están empleando diez bombas eléctricas para tratar de extraer el agua con la esperanza de que los mineros hayan podido refugiarse en una burbuja de aire.



Mejía ha indicado en declaraciones a Caracol Radio que para lograr un rescate de estás características es necesario valerse de equipos de expertos, como lo es el Grupo de Seguridad y Salvamento Minero de Marmato, al que se le está prestando apoyo logístico con generadores eléctricos, motobombas y todo el material especializado que necesiten.



Mejía ha recordado además que se trata de una mina bajo la modalidad de cúbico, es decir, una excavación no autorizada al margen del río Cauca, es una actividad que implica muchos riesgos y a la que se dedican muchas familias de la zona porque no tienen otra opción laboral.



Dos mineros que se encontraban en la zona han explicado a las autoridades que podrían ser al menos doce las personas atrapadas en el lugar. Uno de ellos logró salir del cúbico antes de la inundación y dar la alarma: "Me salvé porque estaba lavando material afuera", ha relatado el minero Armel Antonio Hernández, en declaraciones a Caracol Radio. Hernández ha destacado que los mineros atrapados son trabajadores muy humildes.



El director de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, Juan Miguel Durán, ha anunciado la activación del protocolo de atención de emergencias.