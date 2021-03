Cientos de personas protestan por salida de Turquía de tratado sobre protección de mujeres

Cientos de mujeres salieron el sábado a la calle en Turquía por segundo fin de semana consecutivo contra la decisión del presidente Recep Tayyip Erdogan de retirarse del primer tratado vinculante del mundo para combatir la violencia contra las mujeres.

El pasado fin de semana, Erdogan desató la ira con su retirada del Convenio de Estambul de 2011 que, según los conservadores, perjudica la unidad familiar en Turquía.

Para justificar la decisión de retirarse, la presidencia afirmó la semana pasada que el tratado había sido "secuestrado por un grupo de personas que intentan normalizar la homosexualidad", lo que, según dijo, es "incompatible" con los "valores sociales y familiares" de Turquía.

Una avalancha de reacciones por parte de Occidente y de organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, pidieron a Turquía que reconsiderara su decisión.

En el distrito de Kadikoy, en la parte asiática de Estambul, cientos de mujeres solicitaron el sábado a Erdogan que diera marcha atrás, según un corresponsal de la AFP.

En Ankara, un grupo más reducido de mujeres protestó en pleno centro de la ciudad, rodeadas por la policía antidisturbios.

En Estambul se coreó: "No tenemos miedo, no nos callaremos, no obedeceremos".

La violencia contra las mujeres y los feminicidios son un grave problema en Turquía, y los medios de comunicación tratan el tema a diario.

En uno de los últimos casos, una joven de 17 años, embarazada, fue apuñalada hasta la muerte en la provincia de Esmirna, informó la agencia de noticias estatal Anadolu. El sospechoso es el hombre con el que vivía.

