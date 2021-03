China.- China sanciona a personas y organismos de Canadá y EEUU en respuesta a las sanciones por Xinjiang

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha anunciado este sábado la imposición de sanciones a organismos de Estados Unidos y Canadá en respuesta a los "rumores y desinformación" sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos contra la población de la región de Xinjiang, en el oeste de China, motivo a su vez la semana pasada de un paquete de sanciones coordinadas entre Estados Unidos, Canadá, la UE y Reino Unido.



Un portavoz del Ministerio ha explicado que la decisión de Pekín es en respuesta a las sanciones impuestas la semana pasada por Washington y Ottawa contra individuos concretos.



"En respuesta, China ha decidido sancionar al presidente de la Comisión Internacional sobre Libertad Religiosa de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés), Gayle Manchin; al vicepresidente de la USCIRF, Tony Perkins; al diputado canadienses Michael Chong y a la subcomisión de Asuntos Exteriores y Desarrollo Internacional de la Cámara de los Comunes de Canadá", ha explicado el portavoz, citado por la televisión hongkonesa RTHK.



Estos tres individuos no podrán entrar en China, incluidos Hong Kong y Macao, y la subcomisión no podrá "hacer negocios" ni "realizar intercambios" con ciudadanos de China.



Asimismo, el portavoz ha resaltado que las sanciones de Estados Unidos por la situación en Xinjiang son "inhábiles" y ha advertido a las "partes implicadas" de que no "manipulen políticamente en cuestiones relacionadas con Xinjiang" porque suponen una "injerencia en los asuntos internos chinos" y "podrían quemarse los dedos".



El lunes, la UE, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido anunciaron sanciones contra los responsables de la represión de la minoría uigur en la provincia de Xinjiang, donde las autoridades de Pekín cuentan con programas de vigilancia, detención y adoctrinamiento de este grupo.



China respondió de forma inmediata a las primeras medidas contra dirigentes chinos por parte de la UE desde la masacre de Tiananmen en 1989, con sanciones contra diez políticos y cuatro entidades de la UE. Entre los sancionados figuran cinco eurodiputados, tres diputados nacionales y dos académicos.



Igualmente Pekín ha impuesto sanciones a nueve personas y cuatro entidades de Reino Unido, a las que ahora se sumarían estas sanciones para responsables y entidades estadounidenses y canadienses.



En los últimos días han aumentado las tensiones entre el bloque occidental y el gigante asiático a través del intercambio de sanciones y críticas entre ambas partes por la supuesta violación de los Derechos Humanos en la región de Xinjiang.



Estados Unidos ha calificado, en varias ocasiones, como "genocidio" los actos de China sobre los uigures, de origen turco y religión musulmana, y otros grupos minoritarios que residen en la Región Autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China.



China ya ha rechazado las acusaciones vertidas sobre represión o genocidio contra los uigures. En particular ha negado la existencia de campos de detención y asegura que se trata de instalaciones para la formación vocacional y para erradicar el extremismo islámico y el separatismo.