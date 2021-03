Candidato ultraconservador peruano promete revisar tratado comercial con China

El candidato presidencial ultraconservador peruano Rafael López Aliaga prometió este sábado revisar el tratado de libre comercio con China para introducir salvaguardas con el fin de proteger los productores peruanos, si gana las elecciones del 11 de abril.

"Me doy cuenta que China envía producto subsidiado acá, eso no puede ser, tenemos que combatir con salvaguardas", dijo ante decenas de empresarios del emporio textil de Gamarra, un enorme barrio de Lima donde se concentran fábricas y tiendas de ropa.

"La producción china es de mala calidad y es barata por eso", agregó el candidato, que marcha tercero en los sondeos.

Perú y China tienen vigente desde 2013 un acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que profundizó un tratado de libre comercio en vigor desde 2010. Pekín es el principal socio comercial de Lima.

China fue destino del 29,6% de las exportaciones peruanas en 2019, frente al 12,2% de Estados Unidos y 13,4% de la Unión Europea, según cifras oficiales peruanas.

Además, el 22,2% de las importaciones llegaron a Perú desde China, frente a 19,1% de Estados Unidos y 18% de la Unión Europea.

Los empresarios de Gamarra denuncian desde hace tiempo un supuesto "dumping" de los productos textiles importados desde China.

Una colorida y bulliciosa recepción tuvo el candidato en Gamarra, donde se fotografió alzando en su mano calcetines con la figura de "Porky", apodo que recibe por su supuesto parecido con el cerdito de los dibujos animados.

Este acaudalado empresario de 60 años, célibe y miembro laico del Opus Dei, a quien algunos llaman "el Bolsonaro peruano", también criticó la calidad de las vacunas chinas contra el covid-19 que adquirió Perú, país duramente golpeado por la pandemia, con 1,5 millones de contagios y más de 50.000 muertos.

"La peor perrada del mundo es no decirnos cuánto costó la vacuna y ahora resulta que no funciona, en serio, 40 millones de vacunas y ahorita ya no traen vacunas chinas porque ya demostraron que no sirven para nada", afirmó.

- "Vacunagate" -

La vacunación en Perú ha sido centro de un escándalo llamado "Vacunagate", tras la inmunización irregular de 470 personas, entre ellas el expresidente Martín Vizcarra.

Hace un mes, López Aliaga propuso que el Congreso destituyera al mandatario transitorio Francisco Sagasti por su supuesto mal manejo de la vacunación, pero esto fue rechazado por varios de sus rivales en la contienda electoral y no fue considerado por el Parlamento.

La vacunación, iniciada el 9 de febrero, marcha lentamente y solo se ha aplicado al personal sanitario y ancianos. La meta es inmunizar a 25 millones de peruanos durante 2021, sobre una población de 33 millones.

Un nuevo cuestionamiento a la vacunación surgió hace un mes tras la difusión por televisión de un reporte sobre el ensayo clínico de la vacuna china de Sinopharm en Perú, que afirmaba que solo inmuniza a un tercio de los que la reciben.

El gobierno peruano desmintió el informe y recalcó que el ensayo de la vacuna todavía no termina.

Y en febrero el canciller de Perú, Allan Wagner, advirtió que las controversias políticas por la vacunación podían dañar los lazos con China.

"Hay que tener mucho cuidado con nuestras relaciones con la República Popular China", expresó entonces el canciller.

- Tercero en sondeos -

Según el último sondeo de Ipsos, López Aliaga marcha en tercer lugar con 8% de las preferencias, aunque ninguno de los 18 candidatos presidenciales cosecha más del 15% de la intención de voto, lo que augura un balotaje el 6 de junio.

Solo es superado por los candidatos Yonhy Lescano (15%) y el exfutbolista George Forsyth (10%), ambos de centroderecha.

Aunque algunos seguidores lo comparan con el mandatario brasileño, López Aliaga ha marcado diferencias con Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro nunca ha sido empresario, nunca ha enfrentado problemas reales. Es una persona muy agresiva, intolerante", dijo el 3 de marzo López Aliaga, quien acude diariamente a misa y rechaza la legalización del aborto, incluso de niñas violadas.

López Aliaga encabeza un grupo empresarial que incluye trenes entre Cusco y la ciudadela inca de Machu Picchu y emplea en forma directa a 10.000 personas.

fj/lda