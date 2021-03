Bosnia y Costa Rica empatan sin goles en un cerrado partido

En la imagen, un registro de otra actuación de los jugadores de la selección de Costa Rica. EFE/Archivo

San José, 27 mar (EFE).- Las selecciones de Bosnia y Costa Rica empataron este sábado sin goles en un partido amistoso, cerrado y de mucha marca, en el que los centroamericanos jugaron mejor pero carecieron de creatividad en el medio campo y de pegada en las pocas ocasiones de las que dispusieron.

El compromiso se llevó a cabo en el estadio Bilino Polje, de Bosnia, a donde Costa Rica llegó con 16 meses sin ganar un partido y con la urgencia de mejorar el nivel y retomar confianza con miras a un año cargado de compromisos oficiales, incluido el inicio de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

Sin el portero del PSG francés Keylor Navas, quien no fue convocado para este partido para evitar una cuarentena a su regreso a Francia por la pandemia de la covid-19, la selección de Costa Rica no sufrió en la defensa y el guardameta Leonel Moreira tuvo poco trabajo.

Bosnia también se reservó a algunas figuras como el centrocampista del Barcelona Miralem Pjanic y el delantero del Roma Edin Dzeko, quienes no jugaron.

Costa Rica fue el que llevó el peso del partido la mayor parte del tiempo y logró mayor soltura en el segundo periodo, luego de unos primeros 45 minutos en los que la lucha en el medio campo y la solidez de los defensas se impusieron.

El veterano Bryan Ruiz en el medio campo y la habilidad de Joel Campbell en el ataque impulsaron a Costa Rica en el segundo tiempo cuando el equipo dispuso de las mejores oportunidades para abrir el marcador.

Un cabezazo de Ruiz que se estrelló en el poste y que de milagro no traspasó la línea de gol, fue la más clara del partido para ambos equipo.

El portero bosnio también fue figura en un par de atajadas ante remates Campbell y de Barlon Sequeira.

En el partido Costa Rica adoleció de pegada pese a los esfuerzos de Felicio Brown por consolidarse como el centro delantero que desde hace años busca la selección costarricense.

Con el empate de este sábado Costa Rica sigue ampliando su racha de partidos sin ganar. El último triunfo costarricense se remonta a noviembre de 2019 cuando venció a Curazao por 2-1.

En medio de la pandemia de covid-19, la selección tica jugó en el año 2020 cinco partidos, amistosos todos, perdió cuatro (ante Estados Unidos, País Vasco y dos contra Panamá) y empató uno con Catar.

El empate con Bosnia es el primer partido de Costa Rica en 2021. El próximo martes la selección costarricense se enfrentará a México en Austria, en otro amistoso.

- Ficha técnica:

Bosnia: Nicola Vasilj (Kenan Piric, m.58), Branimir Cipetic, Anel Ahmedhozic, Sead Kolasinac (Semir Pidro, m.80); Stjepan Loncar, Amir Hadziametovic, Haris Duljevic (Amer Gojak, m.58), Amar Rahmanovic, Luka Menalo (Obre Cvijanovic, m.80); Ermedin Demirovic.

Entrenador: Petev Bogdanov.

Costa Rica: Leonel Moreira, Keysher Fuller, Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Yeltsin Tejeda (Cristian Martínez, m.73), Bryan Ruiz (Ariel Lassiter, m.63), Barlon Sequeira (Allan Cruz, m.63), Joel Campbell (Suhander Zúñiga, m.89); Johan Venegas y Felicio Brown.

Entrenador: Ronald González

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio; Bilino Polje, en Bosnia.