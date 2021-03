Birmania.- Las protestas durante el día de las Fuerzas Armadas en Birmania dejan ya 91 muertos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Al menos 91 personas han muerto en más de 40 localidades de Birmania este sábado, día de las Fuerzas Armadas en el país asiático, por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que han salido a protestar una vez más contra el golpe de Estado militar del mes pasado, según el recuento formulado por el medio local 'Myanmar Now'.



"Nuestro recuento muestra que a las 16.30 (hora de Birmania), han sido asesinados 91 civiles en 40 ciudades de todo el país por las fuerzas del régimen golpista", indica el medio en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, acompañado de una tabla de víctimas configurada a a través de las declaraciones de activistas y testigos.



Esta cifra implica que solo en las últimas horas habría muerto el equivalente a una tercera parte del total aproximado de 320 fallecidos registrados desde el inicio de las protestas contra el golpe de febrero, hasta este viernes.



Los incidentes han ocurrido en diferentes manifestaciones convocadas en Rangún, Lashio, Mandalay, Meikhtila, Kyaukpadaung y Kyeikhto.



Entre las víctimas mortales habría una niña de 13 años, según las fuentes del Myanmar Now, así como un joven de 21 años, identificado como Chit Bo Nyein, capitán del equipo sub-21 del club de fútbol del Hantharwady United, que recibió un disparo de las fuerzas de seguridad cuando ayudaba en la tetería de su familia en la localidad de Insein, en Rangún, según testigos a DPA.



Además, la Embajada de EEUU ha confirmado en las últimas horas un ataque a tiros contra el Centro Americano de Rangún, sin que por el momento se haya identificado a sus responsables. El ataque no ha dejado víctimas que lamentar.