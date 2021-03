Apagón de estrellas

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El arranque del segundo tramo del recorrido hacia Catar 2022 desveló un significativo atasco en la mayoría de los jugadores referenciales del Viejo Continente, sin influencia alguna en sus encuentros y con sus selecciones en dificultades.

Fue el caso de Cristiano Ronaldo y Joao Félix con Portugal, de Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois con Bélgica, de Erling Haaland y Martin Odegaard al mando de Noruega o de Jan Oblak como sostén de Eslovenia. Ninguno destacó, nadie dio un paso al frente.

Luka Modric con Croacia y Luuk y Frankie De Jong con Países Bajos se salieron de la norma general de esta fecha. El centrocampista del Real Madrid celebró con una victoria su partido 135 con su país. Supera ya a Darijo Srna, el tope hasta ahora.

Ganó el subcampeón del mundo a Chipre (1-0) con un gol del centrocampista del Atalanta Mario Pasalic para lograr la primera victoria en la fase de clasificación aunque el dominio del Grupo H es, en solitario, para Rusia.

El conjunto de Stanislav Cherchesov ganó a Eslovenia (2-1). La eficacia del delantero del Zenit Artem Dzyuba echó por tierra la seguridad de Jan Oblak, que encajó un gol con la selección un año y medio después. Josip Ilicic acortó distancias para el conjunto esloveno que no fue capaz de evitar la victoria local.

Además, Eslovaquia evitó el ridículo ante Malta, que llegó a tener una ventaja de dos goles firmados por Luke Gambin y Alexander Satariano. En la segunda parte, el cuadro centroeuropeo equilibró la situación gracias a Davi Strelec y Milan Skriniar (2-2).

Portugal se estrelló con Serbia (2-2). El campeón de Europa encontró a Diogo Jota como la solución en ataque. Desaparecido Cristano Ronaldo y con Joao Félix en el banquillo, fue el atacante del Liverpool el que aceleró al equipo luso. Un doblete suyo a la media hora aventuró una goleada que no llegó. En la segunda parte, Serbia equilibró la situación por medio de Aleksandar Mitrovic y de Filip Kostic. En los minutos finales aparecieron sobre el césped Luka Jovic y Joao Félix. Y la situación no cambió aunque el cuadro balcánico jugó el añadido con uno menos por la expulsión de Nikola Milenkovic.

Ambos comparten con cuatro puntos el dominio del Grupo A. Después está Luxemburgo, que ganó a domicilio a la República de Irlanda gracias a Gerson Rodrigues que anotó a cinco minutos del cierre (0-1)

Lo mismo que a Portugal le sucedió a Bélgica en Praga ante la República Checa. (1-1). El conjunto de Roberto Martínez nadó contracorriente desde el inicio de la segunda mitad cuando Lukas Provod puso por delante a los checos.

Afortunadamente para los belgas, sin Eden Hazard pero con el resto de sus estrellas, apareció Romelu Lukaku que igualó un marcador que ya no se movió. La República Checa y Bélgica comparten el primer lugar y los puntos con Bielorrusia, que inició su fase de clasificación con una goleada ante Estonia (4-2). Un doblete de Vitali Liaskovic al que se sumaron los tantos de Yuri Kendysh y Pavel Savitskiy derribaron al equipo de Marti Reim, a pesar de los dos tantos de Henri Anier, que encajó su segunda derrota en el torneo.

En el Grupo G Turquía y Montenegro siguen firmes mientras los Países Bajos reaccionan en su sábado de sequía para Erling Haaland y Martin Odegaard que se marcharon de vacío del estadio de La Rosaleda de Málaga donde el cuadro de Stale Solbakken ejerció de anfitrión.

Fue Turquía la que salió reforzada de la cita con Noruega (0-3) gracias a un doblete de Ozan Tufan y el tanto de Caglar Soyuncu.

Haaland fue sustituido a siete minutos del final cuando el equipo escandinavo ya estaba con diez futbolistas por la expulsión de Kristian Thorstvedt.

Noruega se queda en mitad de la tabla con tres puntos por detrás de Turquía que tiene seis. Montenegro también tiene pleno. El equipo de Miodrag Radulovic aprovechó la fragilidad de Gibraltar para sumar su segundo triunfo (4-1). Los goles de Fatos Beqiraj, Marko Simic, Zarko Tomasevic y el atacante del Mónaco Stevan Jovetic proporcionaron la goleada en Podgorica.

El sevillista Luuk de Jong y el barcelonista Frankie De Jong, que asistió a Steven Berhuis, proporcionaron el despertar de Países Bajos que venció a Letonia (2-0) para sumar su primer triunfo en la fase de clasificación hacia el Mundial.