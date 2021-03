AMP3.- Colombia.- Al menos 43 heridos tras la explosión de un coche bomba en el oeste de Colombia

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Al menos 43 personas han resultado heridas como consecuencia de la explosión este viernes de un coche cargado con explosivos en las cercanías de la Alcaldía de Corinto, municipio del departamento de Cauca, situado en el oeste de Colombia, en un atentado que el Gobierno colombiano ha atribuido a la llamada columna 'Dagoberto Ramos', un grupo disidente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



"Lo que se ha establecido en este primer censo de la Secretaría de Salud (del municipio) es que hay 43 personas afectadas que están siendo atendidas en centros hospitalarios", ha indicado el ministro de Defensa, Diego Molano, en la madrugada de este sábado, tras un consejo extraordinario de seguridad en la ciudad de Popayán (capital del Cauca).



El funcionario precisó que entre los afectados hay "17 por aturdimiento, 20 con lesiones leves y hay seis heridos de consideración, dos de ellos que están siendo atendidos en Cali (Valle del Cauca, suroeste) y los otros cuatro fueron trasladados a Santander de Quilichao (Cauca)".



El ministro ha añadido que "este atentado terrorista, indiscriminado contra la población civil y en este caso contra una institución pública como la Alcaldía, es un hecho demencial y terrorista", el cual, aseguró, "es atribuible a la columna 'Dagoberto Ramos' y en particular a alias 'Cejas' y a alias 'David' o 'Cholinga'", señaló Molano al término del consejo extraordinario de seguridad.



Asimismo, el ministro ha ofrecido una recompensa para quienes den información de los responsables del atentado. "Hemos tenido también la discusión, en este consejo extraordinario, de elevar una recompensa de hasta 200 millones de pesos (50.000 euros) para aquellos ciudadanos que den a conocer informaciones relacionadas con estos cabecillas, alias 'Cejas' y alias 'David' o 'Cholinga'", agregó.



Más tarde, el propio presidente colombiano, Iván Duque, ha prometido que "a esa Dagoberto Ramos la vamos a destruir por completo". "Estos actos cobardes contra la comunidad son imperdonables, a ellos solo les queda un camino, se someten o los vamos a enfrentar con la contundencia y serán llevados ante la justicia o van a caer en las operaciones militares", ha advertido.



Además, Duque ha acusado al dirigente guerrillero 'Iván Márquez' por difundir vídeos desde Venezuela para intimidar a Colombia, pero "ellos no son revolucionarios de nada. Son delincuentes, criminales, terroristas", ha remachado.



"En este país no hay nada que justifique un homicidio, un secuestro, el reclutamiento de menores o actos como este. Los que comenten esos hechos son criminales y delincuentes, ningunos revolucionarios", ha afirmado.



La alcaldesa del municipio no se encontraba en el lugar de los hechos, debido a que estaba en una reunión de mandatarios del Cauca y que ante la gravedad de los hechos ya se encuentra en Corinto, tal como lo aseguró el secretario Rivera.



La 'columna móvil Dagoberto Ramos', es una de las disidencias de las disueltas FARC, que este viernes conmemoró el 13 aniversario de la muere de uno de sus fundadores, el histórico Pedro Antonio Marín, 'Tirofijo'.