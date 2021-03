AMP.- Fútbol sala/Copa España.- Inter y Barça disputarán la final de la Copa de España

27/03/2021 Inter FS - Jimbee Cartagena DEPORTES LNFS



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Inter FS y el Barça lograron este sábado clasificarse para la final de la Copa de España de la Comunidad de Madrid, que se está celebrando en el WiZink Center, al superar (0-2) al Jimbee Cartagena y al Levante (3-6) en las semifinales disputadas este sábado.



El cuadro interista superó el penúltimo escalón en el WiZink Center con los goles de Saldise y Cecilio en la segunda parte. El Jimbee Cartagena comenzó con fuerza y el primer aviso sobre la meta rival, pero Inter también tuvo una réplica buena. El tanto llegaría por medio de Pito, pero los colegiados revisaron y anularon el tanto por una mano del pívot interista.



El choque siguió con un bonito intercambio en el que ambos merecieron el gol. Así siguió en la reanudación, con una fuerte presión de Inter FS para recuperar balones arriba con peligro y un buen juego a balón parado de los de Duda. Los porteros se hacían con el protagonismo hasta que en el minuto 29 Dani Saldise abrió la lata (0-1).



Los madrileños se volcaron por la sentencia y Jimbee Cartagena sufrió. A falta de seis minutos para el final, Duda introdujo a Juanpi como portero-jugador pero no sorprendió a Inter FS, que logró la sentencia en el último minuto con Cecilio.



Su rival en la final será un Barça que no tuvo problemas en apear al Levante, que jugaba por primera vez en su historia una semifinal copera. Marcenio adelantó a los granotas con un gol en propia puerta. Ya en el segundo tiempo, Coelho, un doblete de Ximbinha y un hat-trick de Adolfo certificaron el triunfo culé a pesar de los tantos de Gallo y Pedro Todo.



La victoria permite al Barcelona defender el título conseguido el año pasado ante el Viña Albali Valdepeñas y da la posibilidad a la 'máquina verde' de reconquistar un Copa que no gana desde 2017. Curiosamente será la primera final entre blaugranas e interistas en la Copa de España tras 31 ediciones.



--RESULTADOS Y PROGRAMA.



-Cuartos de final.



-Jueves.



Jimbee Cartagena - Viña Albali Valdepeñas 2-1.



Palma Futsal - Inter FS 3-3 (2-4, en penaltis).



-Viernes.



Levante - Futbol Emotion Zaragoza 2-1.



Barça - ElPozo Murcia Costa Cálida 3-3 (4-3, en penaltis).



-Semifinales.



-Sábado.



Jimbee Cartagena - Inter FS 0-2.



Levante - Barça 3-6.



-Final.



-Domingo:



Inter FS - Barça 20.45 h.