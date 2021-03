Alonso: "Ha ido mejor de lo esperado"

El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula Uno que regresa esta temporada al campeonato después de dos años de ausencia, fotografiado durante los entrenamientos para el GP de Baréin este sábado en el circuito de de Sakhir en Manama, Baréin. EFE/ Valdrin Xhemaj

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El piloto español Fernando Alonso (Alpine), bicampeón mundial de Fórmula Uno que saldrá noveno en el Gran Premio de Baréin, el primero de su retorno a la categoría tras dos años de ausencia, destacó que la clasificación le fue "mejor de lo esperado" al conseguir entrar entre los diez primeros.

"Muy contento, todo el fin de semana ha sido difícil, tenía poca confianza en la parte trasera, hemos trabajado en el 'setup' pero no ganaba confianza, y los neumáticos, ese pico que tienen en la primera vuelt,a no lo entiendo al cien por cien, pero ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado", explicó a 'DAZN F1' tras la sesión clasificatoria en el circuito de Sakhir.

El piloto asturiano admitió que en la primera clasificación de la temporada "nunca sabes dónde estás", pero al ir viendo ronda tras ronda que estaba entre los primeros estaba "muy contento".

Alonso se había movido en las sesiones de entrenamientos entre el decimoquinto y el decimosexto lugar, pero aun así el viernes aseguró que Alpine tenía "algo guardado" para la sesión clasificatoria, una mejora que ni siquiera él mismo esperaba que fuera tan relevante.

"Tampoco pensábamos nosotros que sería tanto, en los entrenamientos pensábamos que teníamos algo guardado, pero estábamos a veces a 2,5 segundos y no teníamos tanto. Creo que la temperatura ha afectado diferente a los coches, el calor nos iba peor, y por la noche tanto en los segundos entrenamientos como ahora nos ha ido bien. La carrera es de noche, así que mejor", consideró.

El doble campeón mundial (en 2005 y 2006, con Renault) recordó que en la carrera de mañana tendrá que exponerse a muchas cosas que lleva dos años sin afrontar, durante el paréntesis fuera de la máxima categoría del automovilismo de velocidad.

"Mañana me toca una carrera de muchas cosas por primera vez: la salida, la primera curva, la degradación de los neumáticos, hacer los 'pit stop' (cambios de neumáticos), que una cosa es entrenar y otra hacerlo en carrera. Voy a vivir muchas cosas de nuevo y tengo ganas de hacerlo", aseguró.

"Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, o sin errores por parte mía, la salida, la arrancada, una buena reacción al semáforo... Parecen cosas banales, pero hace dos años que no reacciono al semáforo, en la WEC (Resistencia) y en el Indy son lanzadas", recordó el asturiano.

Por todo ello, Fernando Alonso pidió cautela respecto a este noveno puesto del que saldrá en Baréin. "Sin prometer nada, intentaré hacer la mejor carrera, si es posible para ser séptimos bienvenido, si somos el 11 es que ha habido 10 mejores, y lo cogeré como venga", finalizó.