107-101: Los Timberwolves remontan a los Rockets en los últimos minutos

Redacción deportes, 26 mar (EFE).- Tras ir perdiendo de 19 puntos, los Timberwolves fueron capaces de derrotar 107-101 a los Rockets gracias a un parcial de 20-0 en los últimos 7 minutos del partido y a la gran actuación del español Juancho Hernangómez que fue el segundo anotador de su equipo con 19 puntos desde el banquillo.

Los Wolves protagonizaron la remontada de la semana gracias a la actuación de Hernangómez y especialmente del pívot Karl-Anthony Towns (KAT), que hizo 29 puntos, 16 rebotes y 8 asistencias además de un tapón. La victoria de los Wolves se produjo a pesar de que una vez más, el entrenador de Minnesota, Chris Finch, decidió sentar a Anthony Edwards durante gran parte del último cuarto.

La actuación de Hernangómez, que además de los 19 puntos consiguió 9 rebotes y 1 asistencia tras 28 minutos en la cancha, dejó a Edwards en el banquillo durante los últimos 7 minutos del partido. Hernangómez, que no ha contado con mucho tiempo en pista esta temporada, ha anotado 36 puntos en los dos últimos partidos y se ha convertido en un revulsivo para su equipo.

Al fina del partido, Finch alabó a Hernangómez, de quien dijo que "su nivel de actividad es alto, defensivamente siempre va a competir y no le asusta estar ahí".

El otro español de los Timberwolves, el base Ricky Rubio, tuvo una actuación más discreta, con 2 puntos, 3 rebotes, 8 asistencias y 2 robos de balón.

Los Rockets desperdiciaron en los últimos 7.31 minutos, en los que fallaron los 14 tiros que intentaron, una victoria que parecía clara desde la mitad del segundo cuarto. Christian Wood fue el máximo anotador de los Rockets, con 24 puntos, 9 rebotes y 1 asistencia, seguido por Ben McLemore con 21 puntos, 3 rebotes, 3 asistencia y un robo de balón.

Uno de los responsables del derrumbe de los Rockets en los últimos minutos fue el base John Wall. Wall volvió a la cancha a falta de 7 minutos para el final y hasta el final del partido falló los seis tiros que intentó y perdió dos balones.

El partido entre los Timberwolves y los Rockets se planteaba como una lucha desesperada entre los dos peores equipos de la temporada, con los de Minnesota situados en el último puesto y los Rockets inmediatamente por encima.

Los Wolves necesitaban la victoria tras perder los anteriores tres partidos y salieron a la cancha con ganas de aprovecharse de un equipo que está siendo casi tan irregular como los de Minnesota. Los primeros 12 minutos se decantaron a su favor, 33-29, gracias a la actuación de Towns, que hizo 12 puntos en ese primer cuarto.

Pero el resto del equipo estaba funcionando. Finch hizo jugar en el primer cuarto a los nueve jugadores que tenía disponibles y cuando el periodo terminó, todos tenían al menos un punto en su haber. hasta el punto que el resto de los 8 jugadores.

Mientras, en los Rockets el que mejor funcionaba era el pívot Christian Wood, que hizo 10 puntos mientras que Ben McLemore anotó otros 9.

Pero en el segundo periodo, los Timberwolves sufrieron otra "pájara" y sólo consiguieron anotar 21 puntos por 34 que hicieron los Rockets. KAT se secó y sólo consiguió 2 puntos, los mismos que Edwards. Y la mala defensa de los de Minnesota permitió que todos excepto uno de los jugadores de Houston anotasen en el periodo.

Al descanso se llegó con un 54-63 para los Rockets.

El descanso no sintió bien a los Wolves que sólo anotaron 22 puntos en el tercer cuarto, 10 de ellos de Hernangómez, por 28 de los Rockets, lo que amplió la diferencia a 76-91 al final de periodo.

Todo sugería que los Wolves sumarían una nueva derrota por su fragilidad mental. Pero el milagro se produjo esta vez. Los Rockets mantuvieron la delantera entorno a los 14 puntos durante los primeros cinco minutos del cuarto periodo. Pero a falta de 7.31 para el final, todo se vino abajo.

Hernangómez cogió un rebote ofensivo y recibió una personal. El ala-pívot anotó los dos tiros libres y abrió las puertas para la recuperación de los Wolves. Tras un triple de KAT, Juancho realizó un mate que terminó de espolear a los de Minnesota.

Towns asumió el liderazgo de su equipo y anotó 12 puntos en esos 7 minutos finales. Wall intentó darle la réplica desde los Rockets pero su falta de acierto acabó sepultando a los de Houston.