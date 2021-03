0-0. Deberes para el final

EFE/EPA/IGOR KUPLJENIK

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- España e Italia no pasaron del empate inicial (0-0) en un partido decepcionante en cuanto a ocasiones en el que, según pasaron los minutos, el equipo transalpino dio por bueno el empate que mantiene todas las opciones abiertas para la última jornada, con el combinado español liderando el Grupo B con cuatro puntos, y que se volvió demasiado duro en los últimos minutos con hasta tres expulsados.

Luis de la Fuente aseguró que usaría la derrota 3-1 del pasado Europeo sub-21, del que salieron campeones frente a Italia, para motivar a sus jugadores, y acabó viviendo emociones parecidas a aquel partido del 18 de junio de 2019 en Udine. No por el resultado, si no por la intensidad con la que se empleó el conjunto italiano.

Algo que ya sacó del partido a los futbolistas españoles en aquella ocasión y en esta surtió el mismo efecto en los últimos diez minutos de la primera mitad. España dominó claramente el balón con un 60 % de posesión, pero la ocasión más clara llegó a la media hora de partido con un fuerte disparo de Frattesi que sacó Álvaro Fernández a córner en una gran estirada.

Oportunidad tras una pérdida en la salida de Hugo Guillamón, el punto débil que señaló Luis de la Fuente tras la victoria frente a Eslovenia (0-3). Pero su momento álgido de desesperación tardó cinco minutos en llegar. El seleccionador protestó un manotazo de Tommaso Pobega sobre Óscar Mingueza que le pilló a pocos metros y que consideraba que era para algo más que una amarilla, y acabó siendo amonestado.

Más allá de un disparo lejano de Juan Miranda que se fue rozando el travesaño, España no generó más peligro y sumó su octavo 0-0 consecutivo al descanso. Tiempo que aprovechó el seleccionador para sustituir a Guillamón por tener amarilla y afrontar continuamente un dos contra dos, junto a Jorge Cuenca, frente a Scamacca y Cutrone.

Diez minutos más tarde, de la Fuente repitió operación. Sacó del terreno de juego a Gonzalo Villar, el mejor contra Eslovenia, por estar amonestado, y metió en el campo a Jon Moncayola, añadiendo trabajo defensivo al centro del campo y además aportó lo más peligroso de España hasta el minuto 62 con un disparo fuerte desde fuera del área. Abel Ruiz lo vio dentro y se echó las manos a la cabeza.

La última media hora de partido transcurrió con más miedo que ganas de ganar. Sobre todo para Italia. Una derrota les habría hecho no depender de sí mismos para estar en la fase de eliminatorias, mientras que el empate a cero deja todas las opciones abiertas de cara a la última jornada que se disputa el martes 30 a las 21:00 horas. Al final del partido se abrazaron como si de una victoria se tratase.

Claro ejemplo de ello fue la parsimonia con la que el capitán Cutrone abandonó el terreno de juego en el minuto 70. Tardó casi dos minutos en salir para que entrase Raspadori.

España continuó defendiéndose con el balón, la gran virtud de la selección que dirige Luis de la Fuente que encadena siete partidos sin recoger un balón del fondo de su portería. Pero, aunque no en el resultado, las malas noticias para los españoles llegaron. Martín Zubimendi no pudo acabar el encuentro aquejado de molestias en las costillas que ya le provocaron problemas en el debut frente a Eslovenia. Además de que el partido se calentó en los últimos minutos.

Scamacca fue expulsado por doble amarilla en cuatro minutos por sendos manotazos. Tras confirmarse su expulsión, hubo una tangana de la que salieron expulsados Óscar Mingueza, en su debut con España, y Rovella. Segundo partido, de dos, que Italia acaba con nueve jugadores.

Este resultado deja el Grupo B muy abierto para el último día de la primera fase: España lidera con cuatro puntos, República Checa e Italia tienen dos y Eslovenia uno.

- Ficha técnica:

0 - España: Álvaro Fernández, Mingueza; Guillamón (Gonzalo Ávila ‘Pipa’, m.46), Cuenca, Miranda; Zubimendi (Fran Beltrán m, 80), Gonzalo Villar (Moncayola, M.56), Manu García, Javi Puado, Abel Ruiz y Cucurella.

0 - Italia: Carnesecchi; Lovato, del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Rovella, Pobega, Fabrotta; Scamacca y Cutrone (Raspadori, m.70)

Árbitro: Harm Osmer (ALE) amonestó a Hugo Guillamón (m.15), Gonzalo Villar (m.45) y a Zubimendi (m. 76) y expulsó a Óscar Mingueza (m.87) por parte de España; mientras que amonestó a Fabrota (m.23), Pobega (m.35) y a del Pratto (m.51) y expulsó a Scamacca (m.82 y m.87) y Rovella (m.69 y m.88) por doble amarilla.

Incidencias: Segundo partido para ambas selecciones en el Europeo sub-21 disputado en el estadio Ljudki Vrt de Maribor (Eslovenia) que se jugó a puerta cerrada debido a la pandemia del coronavirus.

Óscar Maya Belchí