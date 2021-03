Zar contra pandemia advierte posibilidad de tercera ola epidémica en México

Fotografía cedida este jueves por la presidencia de México del subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Presidencia de México / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

México, 25 mar (EFE).- El subsecretario de Salud de México y estratega contra la pandemia del coronavirus, Hugo López-Gatell, advirtió este jueves de la posibilidad de que en el país ocurra una tercera ola epidémica, en un día en el que rebasó los 200.000 decesos.

Ante tal escenario, el funcionario dijo que el Gobierno mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de proponer la vacunación de maestros para acelerar el regreso a clases en algunos estados, y concentrarse en inmunizar a las seis entidades que forman el centro del país.

"Por el momento no seguiremos avanzado en la vacunación a maestros y pospondremos la intención de abrir el sistema educativo por una reflexión técnica importante, la posibilidad de tener una tercera ola epidémica", dijo López-Gatell en conferencia.

Señaló que el aviso se da cuando el país "lleva seis semanas de reducción de la epidemia y no cuando está resurgiendo".

Actualmente el número de casos estimados activos es de 34.959, es decir, un 1 % del total de enfermos han presentado síntomas en las últimas dos semanas.

AUMENTO DE CASOS EN DIFERENTES PAÍSES

Explicó que para el Gobierno mexicano "una señal fundamental" es el hecho de que algunos países de la región, sobre todo en Suramérica, pero también en Europa, "existe un resurgimiento de la epidemia" y citó naciones como Alemania, Italia, España y Francia donde se han elevado los contagios en las últimas semanas.

Recordó que la epidemia en los distintos países "no ocurre al mismo tiempo, no están en sincronía y van a destiempo", aunque destacó la región de América del Norte con Canadá, Estados Unidos y México que, dijo, "ha tenido cierto grado de sincronía, pero con intensidades diferentes".

El funcionario señaló que ante esas señales decidieron modificar la cobertura del personal educativo y redirigirlo al cuidado de la población en zonas urbanas "y una fundamental es la megalópolis que está integrada por la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México.

"Para fines de la pandemia es como si fuera una sola entidad, entonces vamos a concentrar esfuerzos para cubrir esta región que es la que presenta la mayor densidad poblacional y el mayor riesgo de que pudiera ser el centro del surgimiento de una tercera ola", dijo.

"Si no ocurre la tercera ola, excelente, pero tenemos que estar preparados", finalizó.

México despliega el programa de vacunación que por ahora contempla a los adultos mayores de 60 años, al personal médico y a personal educativo.

Este jueves, México reportó 584 nuevas muertes por la covid-19 en las últimas 24 horas para sumar 200.211 decesos desde el inicio de la pandemia, informó la Secretaría de Salud.

Además, el país sumó 5.787 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 para un total de 2.214.542 contagios.

Con estas cifras, México ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y el tercer puesto en el de decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos y Brasil, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.