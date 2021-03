Venezuela prevé una inmunización contra la covid-19 con vacunas cubanas en pruebas

Una enfermera fue registrada el pasado martes al aplicar una dosis de la vacuna rusa contra la covid-19, Sputnik V, en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña R

Caracas, 25 mar (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que prevé la inmunización masiva contra la covid-19 con las vacunas Soberana 02 y Abdala, que actualmente están en la tercera y última fase de ensayos clínicos y en la que el país caribeño participará desde este abril.

"Ahora en abril (se realizarán) los experimentos de los dos candidatos vacunales cubanos, Soberana 02 y Abdala en Venezuela con la idea de que en julio ya estaremos vacunando masivamente con Abdala", dijo el mandatario en un acto de trabajo transmitido por la televisión pública VTV.

Este anuncio supone un retraso de más de 60 días para la fecha de inicio de la vacunación masiva en Venezuela, que Maduro había estimando, inicialmente, arrancaría en abril.

Maduro también dijo este jueves que Venezuela está "buscando otras vacunas interesantes, seguras, comprobadas y aprobadas científicamente", esto último en referencia a la negativa de su Gobierno a permitir la inmunización con la fórmula de la farmacéutica AstraZeneca, a la que el país accedería a través del mecanismo Covax.

Asimismo, el presidente venezolano aseguró que su Gobierno ya inició la vacunación del personal sanitario y docente con el fármaco ruso Sputnik V, aunque algunos líderes gremiales han denunciado la lentitud en el proceso y han exigido que se divulgue un plan público de inmunizaciones.

"La vacunación va a continuar con mucha seriedad", señaló, antes de aseverar que "hay una escasez de vacunas significativa" puesto que Estados Unidos "ha monopolizado" la compra de las mismas.

La Academia Nacional de Medicina de Venezuela (ANM) alertó el pasado lunes que las fórmulas Soberana 02 y Abdala "no son vacunas" todavía, sino "productos experimentales que apenas han comenzado a evaluarse".

"Venezuela sufre una grave epidemia de la covid-19 y en vez de participar en pruebas de productos experimentales con características desconocidas debe priorizar la traída al país de vacunas de reconocida seguridad y eficacia", dijo la ANM en un comunicado.

Además, los académicos expresaron su preocupación por la efectividad que pudieran tener estos candidatos vacunales, ya que "no se conocen los resultados de la fase 1 y 2" de los ensayos, y por tanto no se sabe "si los productos son capaces de inducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda conferir protección contra el virus".