Venezuela.- Monago cree que el Gobierno "maltrata" a los extremeños con el reparto de los fondos Covid y pide a Vara que alce la voz

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "trata mejor a los amigos de Maduro", en referencia a la subvención a la aerolínea venezolana Plus Ultra, que a los extremeños con el reparto de los fondos Covid.



Un reparto a las comunidades autónomas que "certifica" que a Extremadura le van a corresponder 106 millones de euros, a pesar de contar con un millón de habitantes, cuando a "la aerolínea bajo sospecha Plus Ultra, con relaciones con altos cargos venezolanos", le han concedido una subvención de 53 millones de euros con menos de 400 trabajadores.



Una cantidad que considera un "maltrato" a Extremadura, mientras que premia a sus "socios nacionalistas al establecer como criterio prioritario la caída del PIB". Para el presidente del PP, Sánchez "roba una vez más a los extremeños", indica el PP en una nota de prensa.



El Gobierno de Sánchez "ha buscado el resquicio" para "maltratar a Extremadura" mientras "a su vez también ha buscado resquicio para rescatar a una empresa de los amigos de Maduro", en alusión al presidente venezolano. En este sentido, el presidente del PP, también senador por designación autonómica, ha registrado una batería de preguntas en la Cámara Alta para que el Gobierno justifique dicha subvención.



Además, ha recordado que si en vez de 5.000 millones de euros, el Gobierno hubiera repartido entre todas las comunidades autónomas el total de 11.000 millones que aprobó y lo hubiera hecho con "un criterio objetivo de población, en vez de primar a otras regiones", a Extremadura le habrían correspondido 253 millones de euros, "muy lejos" de los citados 106 millones.



Por tanto, el presidente del PP ha rechazado el "robo" del Gobierno de Sánchez a Extremadura y ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "alce la voz" y "reclame lo que es justo para Extremadura" lamentando que la región "sea objetivo 1 para la Unión Europea pero no lo sea para el Gobierno de España".