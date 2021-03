Turquía.- Condenadas a cadena perpetua seis personas, incluidos exjefes policiales, por el asesinato de un periodista

Hrant Dink, un periodista turco-armenio, fue asesinado a tiros en 2007 frente a la redacción de su diario



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Turquía ha condenado este viernes a cadena perpetua a seis personas, entre ellas dos antiguos jefes policiales, por su responsabilidad en el asesinato en 2007 del periodista turco-armenio Hrant Dink.



Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, los antiguos jefes de la Policía Ramazan Akyurek y Alí Fuat Yilmazer, han sido sentenciados a cadena perpetua agravada por asesinato, falsificación y destrucción de documentos oficiales.



Asimismo, otras cuatro personas han sido condenadas a cadena perpetua, en un proceso en que otras 27 personas han recibido penas de hasta 25 años de cárcel y otras 33 han sido absueltas.



Yilmazer ha criticado al tribunal antes de los veredictos y ha resaltado que "el juicio no ha llegado a un punto en el que pueda decirse la última palabra". "No creo que este tribunal sea independiente o justo", ha dicho, tal y como ha informado el portal turco de noticias Bianet.



Asimismo, Akyurek ha cargado contra los procedimientos y ha recordado que "trabajó en contraterrorismo toda su vida". "Condeno vehemente el asesinato. Los juzgados en este caso de forma deliberada o por negligencia lo han dicho muy claramente. Se sabe qué funcionarios no cumplieron su tarea", ha sostenido.



"A pesar de que mi inocencia está clara y puede ser entendida por cualquiera, sigo arrestado a la espera de juicio, lo que está muy mal. Cumplí con mi deber", ha defendido, según ha recogido Bianet.



Las sentencias han sido emitidas cerca de un año después de que un antiguo oficial de Inteligencia de Turquía supuestamente implicado en el asesinato de Dink muriera tiroteado en la provincia de Duzce. Seref Ates, liberado en diciembre de 2017 tras su detención en el marco de las investigaciones, fue tiroteado cuando estaba en su vehículo.



Dink fue asesinado en un presunto ataque ultranacionalista debido a los artículos que escribía sobre la identidad armenia y sus referencias al genocidio armenio, que Turquía no reconoce.



El periodista, que era el director del periódico turco-armenio 'Agos', fue asesinado enfrente de la redacción, un caso que levantó la polémica y ha provocado todo tipo de teorías conspirativas en el país sobre el presunto papel de las autoridades en el suceso.



Ogun Samast fue condenado en 2011 a 23 años de prisión por haber matado a Dink. Samast, que tenía 17 años en el momento en que se produjo el ataque, aseguró que disparó al periodista por "insultar la nacionalidad turca". Aunque es el único encarcelado por la muerte de Dink, se ha especulado en numerosas ocasiones con la participación de más personas.



El Tribunal Constitucional de Turquía falló en julio de 2014 que el asesinato de Dink no fue investigado de forma eficiente y que, por tanto, los derechos de su familia fueron violados, apenas unos días después de que un tribunal de Estambul abriera el camino para investigar a varios funcionarios por su presunto papel en el asesinato, ya sea por acción o por negligencia, en respuesta a una decisión del Tribunal Europeo sobre Derechos Humanos.