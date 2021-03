"Tata" Martino ve interesante posible fusión entre liga de Estados Unidos y México

CIUDAD DE MÉXICO, 26 mar (Reuters) - El director técnico de la selección mexicana de fútbol, el argentino Gerardo "Tata" Martino, dijo el viernes que la posible fusión entre la Liga MX de México y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos sería interesante debido a la importancia de los clubes que conforman ambas ligas.

Se ha especulado que la MLS, que incluye clubes de Estados Unidos y Canadá y que ya coopera con la Liga MX en varias competiciones conjuntas, podría eventualmente formar una nueva liga trinacional.

"Parecería ser una idea interesante, se podría armar una liga mucho más competitiva, me imagino que sería positiva, me parece una linda posibilidad", dijo Martino en videoconferencia.

"En la MLS hay equipos importantes y fuertes, lo mismo pasa en México, probablemente se podría crear una liga muy fuerte y atractiva para traer futbolistas extranjeros de alto nivel", agregó.

La semana pasada, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que la fusión sería vista positivamente por el organismo y podría convertirse en "la mejor liga del mundo".

El "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- se encuentra en Europa donde el sábado visitará a Gales y el martes enfrentará a la selección de Costa Rica en Austria como preparación para las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial y la Copa Oro.

"No creo que haya un momento en que podamos decir que hemos llegado a un momento culminante, y no me gustaría encontrar el mejor momento ahora sino dentro de cinco o seis meses cuando empiece la eliminatoria, por lo pronto hay que seguir trabajando y tratar de hacer evolucionar al equipo", apuntó Martino.

Desde su designación como estratega de México en 2019, Martino registra 19 triunfos, dos empates y una derrota que sufrió en septiembre de 2019 cuando Argentina lo goleó 4-0.

México iniciará su camino rumbo al Mundial de Qatar en septiembre enfrentando a Jamaica en la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)