Sara, hermana de Paz Vega, entiende y apoya sus polémicas declaraciones sobre Antonio David Flores

Paz Vega se ha convertido en una de las grandes protagonistas de los últimos días después de su apoyo explícito en redes sociales a Rocío Carrasco llamando "maltratador" sin paños calientes a Antonio David Flores con unas polémicas palabras que, aunque borraba arrepentida, ya habían dado la vuelta al país.



Fruto de un 'calentón' provocado por su indignación y dolor tras el desgarrador testimonio de Rociíto en su serie documental, la actriz publicaba una foto de Antonio David, al que dedicaba estas durísimas palabras: "Esta es la imagen de un maltratador. Sí. Un MALTRATADOR. Alguien que lleva viviendo 25 años de un cuento inventado por él, destrozando la vida de una mujer hasta el punto de casi conseguir su objetivo, matarla. Pero la fuerza de su víctima es mucho mayor porque se basa en el amor infinito que, como madre que da vida, siente por sus hijos".



Más tarde, Paz matizaba sus palabras manteniendo su apoyo a Rocío, confesando en su Instagram que "siento una profunda tristeza cuando oigo el testimonio de Rocío Carrasco. Esta tristeza y empatía me ha llevado a escribir y a mostrar un pensamiento sin filtro. Lo siento. No soy quien para juzgar a nadie, aunque las tripas se me revuelvan y la garganta se me cierre. Porque lo que hemos visto y oído es la imagen de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado. Y yo la creo. Esas lágrimas de dolor infinito no se pueden fingir".



Ahora, hemos preguntado a Sara Vega, hermana de Paz y amiga de Rocío Carrasco por las polémicas palabras de la protagonista de "Lucía y el sexo" en contra de Antonio David. Muy discreta y asegurando que "no tengo nada que decir", la bailarina escapa de la polémica y se muestra más cauta que su hermana mayor, aunque no duda en posicionarse en este dramático asunto: "Por supuesto que apoyo a Rocío Carrasco".



Finalmente, y ante nuestra insistencia, Sara justifica las demoledoras críticas de Paz hacia Antonio David, asegurando que "entiendo que todo el mundo tiene derecho a decir lo que siente desde su corazón. Todo lo que está dicho de corazón, es de corazón".