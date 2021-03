Rosario presenta su nuevo single con Vanesa Martín, 'La vida es otra cosa'

26/03/2021 VANESA MARTÍN Y ROSARIO FLORES EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD UNIVERSAL



MADRID, 26 (CHANCE)



Tras un año compartiendo muchas horas de trabajo juntas en el talent show "La Voz Kids", una mañana surgió "La Vida Es Otra Cosa" como un canto a las experiencias vividas, a la sinceridad y a la completa dedicación que merecen las pequeñas cosas. El tiempo hizo que el tema se fuera perfeccionando hasta alcanzar el estatus que finalmente obtuvo con la participación completa de estas dos grandes artistas.



Este single viene tras el estreno de "Te lo digo todo y no te digo na' el pasado mes de diciembre, y es el segundo track que se extrae del álbum que verá la luz a finales de abril también llamado, así, "Te lo digo todo y no te digo na", un disco cargado de grandes canciones que en palabras de Rosario, "Este disco es como una renovación, muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez. Una vez terminado me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo."



Hoy además Rosario se viste de estreno, inauguramos nueva web desde la que se puede acceder a su recién estrenada tienda online, desde donde puedes adquirir desde ya los formatos de este nuevo disco.