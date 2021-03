Rahm, García y Ancer vuelven a ganar; Johnson empata al igual que Niemann

Rahm, que en la primera ronda ganó el colombiano Sebastián Muñoz, tiene ahora marca de 2-0 en lo que va de torneo, y asegurado su pase a la competición de eliminatorias del fin de semana. EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Austin (Texas, EE.UU.), 25 mar (EFE).- Los españoles Jon Rahm y Sergio García junto con el mexicano Abraham Ancer se encontraron de nuevo entre los jugadores que por segunda jornada consecutiva lograron el triunfo en el torneo Dell Technologies Match Play, del PGA Tour, dentro de la modalidad de grupo, en la que los emparejamientos estuvieron llenos de emociones y sorpresas.

Si la primera ronda del torneo que comenzó ayer, miércoles, dejó 16 partidos, de los 32 que llegaron a la distancia, este jueves, solamente lo hicieron 10, lo que demostró menos igualdad.

Uno de los partidos que llegó a la distancia fue el que protagonizó Rahm contra el irlandés Shane Lowry, con quien mantuvo una gran lucha e igualdad que solo se decidió en el hoyo 18 después, que ganó el golfista español con un birdie.

Antes Lowry se había metido en el partido tras conseguir dos birdies consecutivos en los hoyos 16 y 17 después de haber estado abajo con 2-5 hasta el hoyo 12.

Rahm, que en la primera ronda ganó el colombiano Sebastián Muñoz, tiene ahora marca de 2-0 en lo que va de torneo, y asegurado su pase a la competición de eliminatorias del fin de semana.

García también tuvo jornada ganadora y además no necesitó llegar a la distancia porque se impuso al inglés Tyrrell Hatton con 4-1 (3 arriba) al completarse el hoyo 16 por lo que no necesitó jugar los dos últimos del recorrido.

Al igual que Rahm, García, que mostró una gran consistencia en sus golpes, tiene ahora 2-0 en el torneo después que en la primera ronda ganó al también inglés, el veterano Lee Westwood, quien se recuperó en la segunda ronda para conseguir la victoria ante el francés Antoine Rozner por 6-2 (4 arriba), sin que tuviesen que disputarse los últimos tres hoyos.

Rozner, el parisino de 28 años, en la primera ronda había sido el verdugo del estadounidense Bryson DeChambeau, pero frente a Ancer nunca pudo con la mejor inspiración en los putts del golfista mexicano.

Ancer, siguió los pasos de Rahm y García se mantuvo inspirado y ganador tras imponerse por 4-2 (2 arriba) al estadounidense Kevin Streelman, lo que le permitió asegurar la victoria en el hoyo 17 cuando ambos golfistas hicieron el par.

El golfista mexicano en la primera ronda se impuso al austríaco Bernd Wiesberger 6-3 (3 arriba) hasta el hoyo 15.

Su compatriota Carlos Ortiz, que en la primera ronda había ganado al japonés Hideki Matsuyana 6-2 (4 arriba) hasta el 15, este jueves no pudo con el estadounidense Patrick Cantlay, que se impuso por 2-1 (1 arriba) tras completar todo el recorrido.

Mientras que el número uno del mundo, el estadounidense Justin Johnson, que en la primera ronda había conseguido la victoria por 5-3 (2 arriba) ante su compatriota Adam Long, en la segunda no pudo con el escocés Robert MacIntyre, con quien acabó empatado (5-5) después de haber venido de atrás 2-4 al concluir el undécimo hoyo.

Johnson, el número uno del mundo, hizo dos birdies consecutivos en los hoyos 16 y 17 que le permitieron evitar la derrota.

Otro golfista que completó la jornada con empate fue el joven chileno Joaquín Niemann, que repitió el resultado que ya tuvo en la primera.

Niemann, que hasta el hoyo 17 iba arriba con 7-6 en el marcador, frente a Bubba Watson, en el 18, el golfista estadounidense hizo un birdie y forzó el empate (7-7).

Muñoz, como le sucedió en el duelo contra Rahm, este jueves, ante el estadounidense Ryan Palmer se mantuvo en el partido hasta el hoyo 15 (5-5), pero el golfista local hizo birdies los dos siguientes para decidir el triunfo por 7-5 (2 arriba) sin necesidad de disputar el último hoyo.

Mañana, viernes, concluye la fase de grupos de todos contra todos que dejará definidos a los golfistas que avancen a la etapa eliminatoria del fin de semana, en el que ya tienen asegurado su pase Rahm, García y Ancer.

Mientras que de la misma ya quedaron eliminados jugadores destacados como el estadounidense Justin Thomas, número dos del mundo, que cosechó su segunda derrota consecutiva, esta vez frente a su compatriota Kevin Kisner, que defiende el título de campeón del torneo, que reparte 10,5 millones de dólares ( 8,9 millones de euros) en premios, y se disputa en el Austin Country Club.