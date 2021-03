Portaltic.-Esta web responde si el barco Ever Given "sigue atascado todavía" en el canal de Suez y muestra su situación en directo

26/03/2021 La web 'Is that ship still stuck?' POLITICA HTTPS://ISTHESHIPSTILLSTUCK.COM/



MADRID, 26 Mar. (Portaltic/EP)



Una web llamada 'Is that ship still stuck?' responde a la pregunta "¿Sigue este barco atascado todavía?", en la que se puede visualizar un mapa en directo del Canal de Suez y la localización del barco Ever Given, que encalló el pasado martes y lleva desde entonces provocando un bloqueo comercial de dimensiones mundiales, así como un contador con el tiempo que lleva en esa situación.



La web 'Is that ship still stuck?' (en inglés) ofrece un mapa con la localización geográfica exacta y en tiempo real del barco Ever Given, un carguero de 400 metros de eslora que lleva bloqueando el canal de Suez desde la madrugada del martes al miércoles.



El sitio web ofrece la información geográfica gracias a VesselFinder, una plataforma de "seguimiento mundial de buques en tiempo real", en la que se puede buscar el barco e interactuar de manera independiente a la web de origen, así como un contador con los días que lleva el barco encallado.



La web responde de manera literal a la pregunta "¿Sigue este barco atascado todavía?", cuya respuesta es "Sí" hasta que el Ever Given haya sido apartado del canal.



En el recuadro central de la web original se observa un mapa mundial interactivo en el que aparece el carguero en color amarillo. El servicio permite hacer clic en la nave, tras lo cual aparecerá una pestaña con información sobre ella: su bandera, una foto, el puerto de destino, el tiempo estimado de llegada, el Número de la Organización Marítima Internacional (IMO, en sus siglas en inglés) y la velocidad. También se puede pinchar en 'Más información', lo cual dirigirá a la ficha oficial del Ever Given en VesselFinder.



El resto de información en el portal es un texto que indica que ha sido desarrollada por Tom Neill "por diversión" y un enlace que redirige a un cómic web.