Perú.- Vizcarra comparece por el 'Vacunagate' aunque "no todas sus respuestas dejan satisfecha a la comisión"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El expresidente peruano Martín Vizcarra ha comparecido este jueves ante la comisión del Congreso que investiga el caso de vacunas contra el coronavirus administradas a altos funcionarios, conocido como 'Vacunagate', aunque "no todas sus respuestas dejaron satisfechos a algunos integrantes de la comisión".



Tal y como ha relatado el exmandatario a su salida, ha respondido "durante dos horas y media y, con plena disposición, a todas las preguntas de la comisión multisectorial del Congreso de la República que investiga el tema de vacunas".



"Por el bien del país, espero que se esclarezcan los hechos y se llegue al fondo de la verdad. Continuaré participando en las comisiones a las que se me convoque, en el marco del respeto a mi derecho al debido proceso", ha detallado Vizcarra a través de su cuenta en Twitter.



No obstante, el vicepresidente de la comisión, el congresista Luis Castillo, aunque ha confirmado que Vizcarra sí ha contestado a todas las preguntas, ha adelantado a 'El Comercio' que "no todas sus respuestas dejaron satisfechos a algunos integrantes de la comisión".



Se espera que en los próximos días se de a conocer la decisión final sobre el caso del expresidente, que además es candidato para el Congreso en las próximas elecciones peruanas.



En febrero se hizo pública la inmunización del exmandatario, de su esposa y de su hermano en secreto, con vacunas de los ensayos de Sinopharm que se llevaban a cabo en el país. La comisión, por lo tanto, evalúa si sancionarlo con la inhabilitación para ejercer la función pública durante 10 años al haberse, presuntamente, aprovechado de su cargo para un beneficio personal.



La comisión investigadora de la vacunación irregular en Perú, conocida como 'Vacunagate', informó de que 470 personas se vacunaron fuera de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm. En concreto, se inmunizaron funcionarios y autoridades del Ministerio de Salud peruano, del de Exteriores y familiares de los mismos, además de invitados que no guardan relación con ellos.