Panamá aprueba un alivio tributario para reactivar la economía golpeada por la covid-19

Panamá, 26 mar (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Panamá aprobó en tercer y último debate el proyecto de ley 566 que extiende hasta el próximo 31 de agosto el pago de tributos morosos al 31 de enero de este año, poco más de un año después de la crisis del coronovirus que ha golpeado severamente la economía del país.

Con esta nueva medida, todas esas obligaciones desde el 31 de enero hacia atrás pueden llegar arreglos y aprovechar la extensión de la amnistía tributaria ahorrándose el 85 % en intereses, recargos y multas, sostuvo Publio De Gracia, jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI).

La extensión de la amnistía tributaria tiene un ingrediente social, además del económico, ya que miles de panameños se han visto afectados como resultado de la pandemia, "no solamente en su salud, sino en la economía de sus hogares producto del cierre de empresas, contratos suspendidos, así como la separación definitiva de sus labores", destacó el jefe de la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La iniciativa legal "viene a dar una respuesta esperada y es un paso positivo que ayudará a reactivar la economía nacional", afirmó De Gracia.

El proyecto de ley contempla además beneficios para las personas naturales y jurídicas que no entregaron formularios que debieron presentar al 31 de enero de 2021, condonándoles el 75 % de la multa correspondiente siempre que paguen el 25 % restantes antes del 31 de diciembre próximo.

La normativa también dicta nuevas medidas de alivio tributario, principalmente en el área de inmuebles, extendiendo el descuento de 10 % en concepto de impuesto de inmuebles hasta finales del mes de abril.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá cayó un 17,9 % en el 2020 arrastrado por el largo cierre de la economía a causa de la pandemia, que afectó a sectores neurálgicos como la construcción, el comercio y la hotelería, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Panamá, que acumula 352.579 casos y 6.073 muertes por la covid, registra una reducción de pacientes en sala e intensivos y se ubica entre los países de América Latina con más baja letalidad por el virus, dijo este jueves el Gobierno citando un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).