Pacho "El Antifeka" lanza "No Te Veo Remix" con Wisin, Yandel y Jay Wheeler

San Juan, 26 mar (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Pacho "El Antifeka" lanzó este viernes junto al llamado "Dúo de la historia" del reguetón, Wisin y Yandel, y a Jay Wheeler, joven estrella de la nueva escuela del género urbano, el tema "No Te Veo Remix".

"Para mí es un gran honor poder compartir con leyendas como lo son Wisin y Yandel, que todo el mundo sabe que es el dúo de la historia y unirlos con Jay Wheeler, que es un artista de la nueva generación, que tiene de las mejores voces hoy día en el género", resaltó Pacho en un comunicado de prensa.

"Y ahora que estoy dándole un nuevo giro a mi carrera, siento que este tipo de colaboraciones llevan todo a otro nivel", aseguró el intérprete sobre este junte.

Producido por Yomo Pauta y Jetty, el tema une a tres generaciones emblemáticas que han despuntado la música urbana a nivel mundial.

Según explicó Pacho, "No te veo Remix" es un tema "bonito" que incluye sonidos lentos y explosivos, como es el "chanteo" (estilo de palabreo) característico de Wisin, y en donde los artistas declaran que quieren "una noche más" con la mujer deseada aunque hace tiempo no comparten con ella.

Lanzado bajo la dirección de su oficina de manejo Duars Entertainment, "No Te Veo Remix" también incluye un video musical que fue filmado en Miami (Florida, EE.UU.).

A través de los movimientos de baile seductores y la interpretación de los artistas, estos logran transmitir en el video diferentes emociones de nostalgia y deseo conectando con la letra de la canción.

Con este nuevo sencillo y video, Pacho "El Antifeka" le está dando un giro diferente y con sentido a su carrera musical y lo deja ver por el nuevo sonido que incluye en sus canciones, su forma de interpretar, la letra y su imagen renovada.

De esta forma, Pacho El Antifeka, quien se dio a conocer por canciones "calle" como "Guerrear por ti", "En la high", "Cuidao" y "Yo tengo una gata", en esta nueva fase apuesta por sonidos más modernos y frescos para el disfrute de cualquier persona, sin importar la edad.

Así, el artista está seguro que el público va a disfrutar de su nueva faceta y de todas las sorpresas que están por venir y que llevará su carrera musical a otro nivel.

Por ello, el artista se prepara para lanzar su próximo álbum, "All-Star Game", que contará con colaboraciones de grandes estrellas del género urbano tales como Lunay, Rauw Alejandro, Wisin y Yandel, Árcangel, Nicky Jam, Anuel AA, entre otros.