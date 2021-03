Novelista estadounidense Larry McMurtry, autor de "Lonesome Dove", muere a los 84 años

Larry McMurtry, uno de los guionistas de la película "Brokeback Mountain", posa en los Critics' Choice Awards en Santa Monica, California, el 9 de enero de 2006. REUTERS/Fred Prouser

Por Cynthia Osterman

26 mar (Reuters) - El novelista Larry McMurtry, quien escribió sobre relaciones complejas en novelas como "The Last Picture Show" y "Terms of Endearment", y ayudó a redefinir el viejo oeste estadounidense con la epopeya "Lonesome Dove" ("Paloma solitaria"), murió a los 84 años, dijo su representante el viernes.

McMurtry murió el jueves por la noche, dijo Amanda Lundberg, quien no dio detalles sobre cómo o dónde falleció el escritor.

Además de ganar el premio Pulitzer por "Lonesome Dove" en 1986, McMurtry recibió un Premio de la Academia en 2006 junto a su colega Diana Ossana por el guión de "Brokeback Mountain" sobre la relación de dos cowboys homosexuales. También estuvo nominado en 1972 por la adaptación de su novela "The Last Picture Show".

McMurtry escribió casi 50 libros, colecciones de ensayos y crítica y memorias, además de novelas, pero "Lonesome Dove" tuvo un fuerte impacto. El libro trataba sobre dos Rangers de Texas retirados, el amable Gus y el cascarrabias Call, en un arreo de ganado de Texas a Montana.

"Si alguno tuviera sentido común, descartaría 'Moby-Dick' y pondría 'Lonesome Dove' en el centro como la gran novela épica estadounidense", dijo Carolyn See, una profesora de literatura en la Universidad de California, en Los Ángeles, al diario Los Angeles Times en 2003.

"No hay duda al respecto. Sus héroes en ese libro son simplemente fantásticos. Sus mujeres son fantásticas. Y esto lo sostiene durante 800 páginas", agregó.

McMurtry desarrolló un afecto duradero por muchos de sus personajes y con frecuencia los revivió en varias secuelas. Los principios de "Lonesome Dove" aparecieron en cuatro libros y los personajes de "The Last Picture Show" generaron cinco novelas.

McMurtry, hijo y nieto de ganaderos, había nacido el 3 de junio de 1936 en un rancho sin libros cerca de la ciudad de Archer City, en las llanuras del oeste de Texas.

McMurtry, un autor disciplinado con una rutina regular que implicaba crear cinco páginas todas las mañanas en su máquina de escribir manual, amaba las películas tanto como los libros.

Además de "The Last Picture Show" y "Terms of Endearment", su primera novela publicada en 1961, "Horseman, Pass By" fue llevada al cine en el filme "Hud" protagonizado por Paul Newman. También escribió varios guiones y películas para televisión.

McMurtry se sometió a un cuádruple bypass en 1991 y cayó en una profunda depresión, que inspiró el que dijo fue uno de sus libros favoritos, su novela de 1999 "Duane's Depressed", que revisitaba uno de los personajes de "The Last Picture Show".

(Escrito por Cynthia Osterman. Reporte adicional de Lisa Richwine y Peter Szekely; editado en español por Lucila Sigal)