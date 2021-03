Nominan al movimiento de desobediencia civil birmano al Nobel de la Paz 2022

EFE/EPA/STRINGER/Archivo

Copenhague, 26 mar (EFE).- Un grupo de catedráticos de la Universidad de Oslo ha nominado al Nobel de la Paz 2022 al movimiento de desobediencia civil de Birmania, informó este viernes la televisión pública noruega NRK.

El plazo para nominar candidatos al premio de este año se cerró el 31 de enero, el mismo día en que se produjo el golpe militar en Birmania, y la carta enviada al Instituto Nobel de Oslo por los seis catedráticos está fechada esta semana.

"Ha llegado la hora de un premio al movimiento popular que está en la primera línea por la democracia y la paz y que muestra una oposición no violenta contra la brutal junta militar", declaró a NRK Kristian Stokke, profesor del Instituto de Sociología de esa universidad y promotor de la iniciativa.

Stokke resaltó que quienes participan de las protestas en Birmania se arriesgan a sufrir "arrestos, torturas y a la muerte", pero aun así han elegido "luchar por la libertad a través de huelgas, reuniones pacíficas y oposición no violenta".

El Comité Nobel noruego ya premió en 1991 a la líder opositora birmana Aung San Suu Kyi, aunque esta no pudo viajar a Oslo a pronunciar el discurso de aceptación hasta 21 años después.

La junta militar birmana anuló los resultados de las elecciones celebradas en 2020, ganadas por la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe.

Solo si quienes proponen a una persona u organización lo hacen público se puede conocer la identidad de los candidatos, ya que el Comité Nobel solo publica el número total de aspirantes, después de un proceso de criba, y no confirma nombres hasta 50 años después.

El Nobel de la Paz 2021 cuenta con 329 candidatos, de los que 234 son individuos y 95 son organizaciones, la tercera cifra más alta de su historia, según informó el comité a principios de mes.

Se sabe que entre los nominados de este año figuran la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, el activista ruso Alexei Navalni, las brigadas de médicos cubanos y el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández.

Entre los aspirantes a suceder al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU están también el movimiento social contra el racismo "Black Lives Matter", el movimiento boy scout y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI).

Según el testamento de Alfred Nobel, el magnate sueco que instituyó los premios que llevan su nombre, pueden designar candidatos al galardón de la Paz catedráticos de universidad en Derecho, Historia y Ciencias Políticas, parlamentarios, antiguos laureados y miembros de tribunales internacionales, entre otros.