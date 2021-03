New York Knicks logra la victoria frente a Washington Wizards por 106-102

New York Knicks logró vencer como local frente a Washington Wizards por 106-102 en una nueva jornada de la NBA. Los locales vienen de conseguir la victoria en casa frente a Washington Wizards por 131-113 y tras este partido suman un total de cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Por su parte, los visitantes sufrieron una derrota fuera de casa con New York Knicks por 131-113, por lo que tras el encuentro completaron una racha de cuatro derrotas seguidas. New York Knicks, tras el partido, se queda en puestos de Play-off con 23 victorias en 45 partidos disputados, mientras que Washington Wizards se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 15 partidos ganados de 43 jugados.

El primer cuarto tuvo como dominador al equipo visitante, tuvo una diferencia máxima de nueve puntos (9-18) hasta finalizar con un 20-25. Posteriormente, en el segundo cuarto los jugadores del equipo visitante lograron distanciarse en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto y elevaron la diferencia hasta un máximo de 17 puntos (37-54) durante el cuarto, que terminó con un resultado parcial de 25-35. Tras esto, los equipos llegaron al descanso con un 45-60 en el luminoso.

Durante el tercer cuarto New York Knicks logró aproximarse en el electrónico, redujo la diferencia a valores mínimos al final del cuarto hasta que finalizó con un resultado parcial de 22-18 y 67-78 de total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto se produjo una remontada de New York Knicks, de hecho, consiguió un parcial de 13-1 y alcanzó una diferencia de seis puntos (98-92) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 39-24. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 106-102 a favor del equipo local.

Gran parte de la victoria de New York Knicks se cimentó a partir de los 24 puntos, cinco asistencias y 10 rebotes de RJ Barrett y los 27 puntos y seis rebotes de Alec Burks. Los 13 puntos, nueve asistencias y 18 rebotes de Russell Westbrook y los 26 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes de Bradley Beal no fueron suficientes para que Washington Wizards ganase el partido.

El siguiente choque de New York Knicks será contra Milwaukee Bucks en el Fiserv Forum, mientras que el próximo adversario de Washington Wizards será Detroit Pistons, con el que jugará en el Capital One Arena.