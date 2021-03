México.- Biden afirma que una mayoría "abrumadora" de migrantes que llegan a la frontera son devueltos a sus países

Reconoce que la condiciones en las que viven los niños en las instalaciones fronterizas son "inaceptables"



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este jueves que una mayoría "abrumadora" de los migrantes que llegan cada día a la frontera sur con México "están siendo enviados de regreso" a sus países, en la que ha sido su primera rueda de prensa desde que llegó a la Casa Blanca.



"Decenas de miles de personas mayores de 18 años y personas solteras han sido enviadas a casa. Estamos enviando de regreso a la gran mayoría de las familias que vienen (...). No están cruzando la frontera", ha asegurado Biden, quien ha responsabilizado a México de "no aceptar" a más de estas personas.



Biden ha dicho que está negociando con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en este sentido y se ha mostrado confiado en que "todos regresarán", aunque, matiza, las únicas personas que no van a dejar que retornen por sí solas "sin ayuda" son los niños no acompañados.



En cuanto a estos menores de edad, se estima que más de 400.000 niños sin sus padres han cruzado la frontera desde 2003. El jefe de la Casa Blanca ha reconocido que las instalaciones fronterizas en el estado de Texas habilitadas para ellos son "totalmente inaceptables" y ha avanzado que sacarán "rápidamente" de allí a mil de ellos.



"He estado trabajando desde el momento en que esto comenzó a suceder para tratar de encontrar un vía adicional para que los niños puedan vivir de manera segura, (...) para que puedan ser alojados de manera segura mientras seguimos con el resto de lo que está sucediendo", ha dicho.



En relación a las condiciones de estas instalaciones, el presidente Biden se ha comprometido, sin fijar plazos todavía, en dar acceso a las mismas a la prensa en aras, ha enfatizado, de "la transparencia".



El presidente estadounidense ha aprovechado la ocasión también para distanciarse de las políticas migratorias de su antecesor en el cargo, Donald Trump, a quien le acusó de dejar morir de hambre a los niños que llegaban a la frontera.



"Lo que nunca haría, si un niño no acompañado termina en la frontera, es dejar que se muera de hambre, como tampoco lo hizo ninguna administración anterior, excepto Trump", ha aseverado un presidente Biden que no se disculpará, ha dicho, por "hacer retroceder las leyes que separan a los niños de sus madres".



En ese sentido, ha rechazado las críticas que han llegado desde las filas republicanas, quienes le acusan de haber incentivado la llegada de más migrantes a la frontera con el anuncio de algunas políticas que contemplan la regularización de muchas de las personas que viven de manera irregular en Estados Unidos.



Biden ha insistido en que el aumento de flujo migratorio no se debe a que estas personas consideren que se trata de un presidente "simpático", sino que "sucede cada año" en especial en la época de primavera porque "pueden viajar con la menor probabilidad de morir en el camino debido al calor en el desierto" y a la difícil situación de sus países de origen.



"¿Alguien sugiere que hubo un aumento del 31 por ciento con Trump porque era un buen tipo? ¿Estaba haciendo cosas buenas en la frontera? Esa no es la razón por la que vienen", ha ironizado ante una de las preguntas de una rueda de prensa que ha girado, sobre todo, en torno a la crisis migratoria, aunque se han abordado otras cuestiones como la salida de Afganistán o la crisis del coronavirus.



"No puedo garantizar que vayamos a resolver todo, pero puedo garantizar que podemos hacerlo mejor, podemos cambiar la vida de muchas personas. La situación mejorará", ha prometido Biden, quien ha tendido la mano a aquellos republicanos que quieran colaborar a "mejorar la situación".



MÁS DE 17.000 MENORES NO ACOMPAÑADOS BAJO CUSTODIA DE EEUU



Este mismo jueves, las autoridades estadounidenses han confirmado que son más de 17.000 los menores no acompañados que están bajo custodia en el país.



El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el de Seguridad Nacional han actualizado la cifra de niños no acompañados en la frontera, para detallar que hasta el miércoles había casi 12.000 niños migrantes solicitantes de asilo en centros de atención administrados por el Gobierno.



Además de 5.000 bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que esperan en instalaciones no adecuadas para niños a ser trasladados a otros centros, según recoge 'The Washington Post'.



Ante la crítica situación y la falta de espacio para custodiarlos, la Administración estadounidense ha anunciado que está abriendo una novena instalación temporal en San Antonio, en el estado de Texas, que permitirá albergar a 2.400 niños no acompañados.