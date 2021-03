María Teresa Campos defiende a Fidel Albiac

22/10/2020 María Teresa Campos, en una imagen de archivo, se muestra esquiva con la prensa EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 26 (CHANCE)



María Teresa Campos ha salido de su casa y se ha dirigido al dentista... hemos aprovechado esa salida para preguntarle sobre qué le parece el documental de Rocío Carrasco y nos ha llamado mucho la atención su actitud porque ha sido graciosa, aunque siempre respetando a los medios de comunicación que estaban en las inmediaciones.



A su llegada le preguntábamos por su opinión acerca del testimonio de Rocío Carrasco y la que fuera reina de las mañanas confesaba que: "Yo voy al dentista, no quiero hablar y no me quiero caer", ya que iba agarrada del brazo de Gustavo y parece que tenía prisa por acudir a su revisión dental.



Minutos más tardes, cuando ha salido del dentista, María Teresa Campos se ha parado a atender a la prensa y les ha confesado: "No quiero ser despectiva con vosotros, pero yo ya dije lo que quería decir el primer día, que yo me he alegrado de que esto pase porque yo no podía soportar más que no se supiesen todas esas cosas que se han dicho, entonces ella está hablando y es ella la que tiene que hablar porque es su vida, aunque para mí sea como una hija. Yo le pedí que antes de morirme quería que se hiciera justicia con ella".



La comunicadora ha asegurado que no ha visto el documental, todo lo que sabe se lo han contando sus hijas: "El documental si te digo la verdad solamente sé lo que me han dicho mis hijas porque yo me pongo muy mal, me lo ha grabado mi hija Carmen para cuando esté lista y esto pasa, porque si me pongo a verlo me pongo muy mala".



Según María Teresa Campos es muy pronto para decir si este documental acercará a la madre con sus hijos "Eso ya es hablar demasiado por mi parte, eso es que sencillamente las personas que le han puesto en tela de juicio, sepan cuáles han sido las circunstancias".



"Fidel es una persona maravillosa gracias a la cual Rocío está en pie" ha sentenciado la periodista, además ha confesado que: "Me parece muy bien" el apoyo de Amador Mohedano a Antonio David en estos momentos.