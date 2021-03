Macron pide una respuesta económica europea "más rápida y más fuerte"

El Presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una conferencia de prensa tras una cumbre del Consejo Europeo celebrada durante una videoconferencia en el Palacio del Elíseo en París, Francia. EFE/EPA/BENOIT TESSIER

París, 25 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron pidió hoy que la respuesta de la UE europea a la crisis económica generada por la pandemia sea "más rápida y más fuerte", con una importante simplificación de los procesos.

Macron, en una comparecencia ante la prensa tras el Consejo Europeo, señaló su preocupación por la lentitud de la recuperación europea, que no alcanzará su nivel de antes de la crisis hasta mediados de 2022.

En cambio, Estados Unidos prevé alcanzar ese nivel a mediados de este año y con una curva de crecimiento mucho más favorable que la europea, por lo que Macron consideró "preocupante" las perspectivas en Europa.

El jefe del Estado francés no consideró que esa diferencia se deba al mayor montante de los planes de relanzamiento estadounidense (1,2 billones de dólares con Donald Trump y ahora 1,9 billones con Joe Biden).

La explicación, según Macron, es que en Europa "nos cuesta demasiado tiempo, somos demasiado complejos, estamos demasiado liados con nuestra burocracia".

Sobre el mayor volumen de los planes de relanzamiento estadounidenses frente a los europeos, el presidente francés explicó que "las cantidades no son comparables", ya que buena parte del nuevo gasto en EE.UU. incluye fondos para "compensar la falta de solidaridad" en un país sin las políticas redistributivas sociales que hay en Europa.