Luz verde en Florida a un proyecto de ley que blindará a la Policía en las protestas

Miami, 26 mar (EFE).- La Cámara de Representantes del Congreso de Florida (EE.UU.) dio este viernes luz verde a una controvertida propuesta de ley del gobernador estatal, Ron DeSantis, que otorga más poder de arresto a la Policía cuando se producen protestas callejeras y debe ser ahora debatida en el Senado.

Conocida como "Ley de lucha contra la violencia, el desorden, el saqueo y la protección de la aplicación de la ley", la propuesta salió adelante con 76 votos a favor y 39 en contra luego de un largo debate el jueves en la cámara estatal de representantes, de mayoría republicana.

El proyecto de ley, que todavía necesita el visto bueno del senado de Florida, también controlado por los republicanos, y la firma del gobernador, amplía las posibilidades de acusar penalmente a alguien por hechos ocurridos en protestas.

Además, pone trabas para que los gobiernos locales puedan restringir los fondos presupuestarios asignados a la Policía.

El representante Ben Diamond, demócrata por San Petersburgo, una ciudad de la costa oeste floridana, se opuso al proyecto al afirmar que "ya la Policía tiene las herramientas que necesita para mantener a salvo" a los ciudadanos.

"Hablé con mi jefe de Policía (...) y eso fue lo que me dijo. Está preocupado como yo de que este proyecto de ley enturbie las aguas de una manera muy real que permitirá que los manifestantes pacíficos sean llevados por los arrestos", señaló Diamond.

Por su lado, los republicanos que apoyan la nueva medida argumentan que el lenguaje del texto legislativo es claro y no viola la primera enmienda de la constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

"Lanzar un ladrillo a una ventana de una pequeña empresa no es libertad de expresión, sino un crimen. Golpear a un oficial de Policía con una botella de vidrio no es libertad de expresión. Es un crimen", refutó el representante republicano Tyler Sirois, de Merritt Island (costa atlántica).

Esta propuesta de ley, la HB1, reza en su redacción que también quiere "prohibir la intimidación cibernética mediante una publicación".

"El derecho a protestar es parte integral de la historia de nuestra democracia, que se perfecciona cada vez que ciudadanos concienzudos se atan los cordones de sus zapatos y marchan", denunció la organización de rango nacional SPLC Action.

Según esta plataforma, que "trabaja para desmantelar la supremacía blanca y promover los derechos humanos de todas las personas", el "horrible asesinato" del afroamericano George Floyd a manos de un policía el verano pasado repercutió en todo el país.

En un comunicado horas antes de la votación, SPLC Action alertó de que la "HB1 también protegería a los vigilantes que usan la violencia contra los manifestantes".

"Bloquear el tráfico resultaría en cargos criminales y las personas arrestadas serían encarceladas hasta su primera aparición (en un tribunal)", auguró la organización.