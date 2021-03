Lula y Mujica dialogan sobre la región y el futuro de la humanidad

En la imagen, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva (i) (Brasil) y José "Pepe" Mujica (d) (Uruguay). EFE/Marcelo Sayão/Archivo

Montevideo, 26 mar (EFE).- El exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mantuvo este viernes un encuentro virtual con José Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, en el que dialogaron sobre diversos temas, entre ellos el futuro de la humanidad y la situación de la región.

Así lo contó el que fuera presidente de Brasil entre 2003 y 2011 durante una entrevista con la radio uruguaya M24, en la que destacó que también hablaron sobre la pandemia.

"Él demuestra una sabiduría extraordinaria", subrayó Lula, quien también resaltó que pasaría "horas y días" conversando con 'Pepe' Mujica.

El exmandatario brasileño resaltó que el Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020 y ahora está en la oposición, "es un ejemplo para América Latina" y que hizo los mejores Gobiernos de la historia del país.

Por otra parte, Lula aseguró que las elecciones presidenciales que vivirá su país en 2022 no son por ahora una preocupación para él y que la prioridad en este momento es "resolver los problemas" del pueblo brasileño.

Finalmente, Lula apuntó que "el período que los Gobiernos progresistas gobernaron América Latina fue el mejor" en la región desde que Colón "colocó sus pies" en 1492.

"Es una necesidad económica, política y sociológica que los Gobiernos progresistas vuelvan a gobernar América Latina para que la gente pueda ser un poco feliz otra vez", enfatizó.

De acuerdo con esto, destacó que la región nunca tuvo tanta inclusión como en ese período ya que ahí dio "un salto de calidad".

El expresidente brasileño recuperó sus derechos políticos y podrá volver a ser candidato en las elecciones de 2022 después de que el pasado 8 de marzo el juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil anulara las condenas a prisión que pesaban en su contra.

Fachin dictó un habeas corpus mediante el cual anuló cuatro procesos en los que Lula fue juzgado por un tribunal de primera instancia de Curitiba, cuyo titular, el ahora exministro Sergio Moro, no tenía "competencia jurídica" para analizar esos casos.

Dos días después, Lula da Silva afirmó que había sido "víctima de la mayor mentira jurídica" en 500 años de historia de Brasil, en su primer pronunciamiento después de que un juez de la Corte Suprema anulara las condenas de cárcel que pesaban en su contra.

"Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó", afirmó el exmandatario, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación desde la anulación de sus condenas, y la primera desde la irrupción de la pandemia.

También, durante un largo discurso de más de una hora y media pronunciado en la sede del sindicato de Sao Bernardo dos Campos, en Sao Paulo, dijo que su cabeza "no tiene tiempo para pensar en la candidatura en 2022".