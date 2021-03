LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES

Viernes 26 de marzo de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO

CIUDAD DE MÉXICO - México rebasa las 200.000 muertes confirmadas por COVID-19, y el presidente Andrés Manuel López Obrador describe la campaña de vacunación como una carrera contra el tiempo. Por Lisette Romero. 722 palabras. AP fotos. ENVIADO

EUR-GEN CORONAVIRUS-FRANCIA

PARÍS - El presidente de Francia dice no arrepentirse de haberse rehusado a imponer un tercer confinamiento por la pandemia del coronavirus a inicios de este año, pese a que su país actualmente enfrenta un aumento de contagios que está saturando hospitales y genera más de 1.000 muertes por COVID-19 cada semana. 327 palabras. AP fotos. ENVIADO

MOR-ECO CANAL DE SUEZ-BUQUE ATASCADO

SUEZ, Egipto - Remolcadores y una draga especializada en succión trabajan para liberar un enorme buque carguero que continúa atravesado en el Canal de Suez de Egipto luego de tres días, bloqueando una vía crucial para el comercio mundial. Al menos 237 embarcaciones esperan a que se despeje el paso marítimo para poder cruzar. Por Samy Magdy. 311 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

AMN-INM EEUU-NIÑOS MIGRANTES-FOTOGALERIA

HARLINGEN, Texas, EE.UU. - AP Fotos: Travesía de madre e hijo hondureños tras detención. Por Julio Cortez. AP fotos. ENVIADO

REP-GEN LATINOAMERICA EN IMAGENES-FOTOS

SIN PROCEDENCIA - Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 19 y el 25 de marzo de 2021. Por The Associated Press. AP fotos. ENVIADO

REP-GEN CORONAVIRUS-IGLESIA DE NY

NUEVA YORK - Juan Tapia limpia todos los rincones de la iglesia con más esmero que nunca. Está cansado de tanta muerte entre los feligreses de Nuestra Señora de los Dolores, parroquia de un barrio hispano de Nueva York que fue uno de los principales focos de contagio de coronavirus. “No quiero que más gente se contagie”, dice el mexicano. Se calcula que más de 100 fieles fallecieron por el COVID-19. Por Luis Andrés Henao y Jessie Wardarski. 1.097 palabras. AP fotos. ENVIADO

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-ELECCIONES

CIUDAD DE MÉXICO - El Instituto Nacional Electoral (INE) de México retira la candidatura del político oficialista Félix Salgado Macedonio, quien era aspirante a la gubernatura del estado de Guerrero, en el sur del país, y que ha enfrentado protestas durante meses tras ser acusado de abusos sexuales. 484 palabras. ENVIADO

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-CLI EEUU-TORNADOS

SIN PROCEDENCIA - Una serie de tornados generados por una “supercélula” de tormentas previa azota Alabama el jueves y posteriormente se dirige a Georgia la madrugada del viernes, dejando al menos cinco muertos en medio de ruinas de viviendas destrozadas, árboles derribados y negocios seriamente dañados. Por Kevin McGill. 607 palabras. AP fotos. ENVIADO

___________________________________

MUNDO

___________________________________

AMN-GEN ARABIA SAUDI-ATAQUE

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos - Un tanque de combustible en una instalación petrolera de Arabia Saudí se incendia tras ser alcanzado por un proyectil, indicó el reino el viernes, un ataque registrado en el sexto aniversario de su involucramiento en la prolongada guerra civil de Yemen. Por Jon Gambrell. 392 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN - El número de manifestantes asesinados en Myanmar desde que las fuerzas militares se apoderaron del gobierno el mes pasado ha rebasado los 300, anuncia un grupo que verifica los detalles de muertes y arrestos. 343 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-ECO AUSTRALIA-CHINA

CANBERRA, Australia - Reportes noticiosos señalan que el embajador australiano en Beijing ha descrito a China como un socio comercial “vengativo” y “poco fiable” al tiempo que funcionarios de Australia revelaron declives graves en la mayoría de las exportaciones al mercado más importante del país. Por Rod McGuirk. 311 palabras. AP foto. ENVIADO

ASI-GEN INDIA-INCENDIO

NUEVA DELHI - Un incendio cobra la vida de al menos 10 personas el viernes en un edificio que albergaba un hospital privado que atiende pacientes con coronavirus en la capital financiera de la India, Mumbai, indica un funcionario del departamento de bomberos. Por Ashok Sharma. 244 palabras. AP foto. ENVIADO

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MUNDIAL CONCACAF

SAN SALVADOR - El Salvador derrota 2-0 a Granada y Panamá pasa apuros para superar 1-0 a Barbados en la primera ronda de las eliminatorias de la Concacaf a la Copa Mundial de 2022. Treinta selecciones repartidas en seis grupos de cinco integrantes disputan una primera ronda que se extenderá hasta el 8 de junio. 479 palabras. AP fotos. ENVIADO

DEP-FUT PREOLIMPICO-RESUMEN

CIUDAD DE MÉXICO - México enfrentará a Canadá y Estados Unidos a Honduras por las semifinales del torneo clasificatorio de fútbol a los Juegos Olímpicos de Tokio. Los catrachos rescatan un empate de 1-1 ante los canadienses para terminar primeros del Grupo B del torneo preolímpico que se realiza en la ciudad mexicana de Guadalajara. Por Carlos Rodríguez. 307 palabras. AP fotos. ENVIADO

-----------------------------------

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos