La hija de la expresidenta Chamorro aboga por la unidad opositora para vencer a Ortega

Cristiana Chamorro, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro, ofrece una conferencia de prensa hoy, en Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 25 mar (EFE).- La aspirante a la Presidencia de Nicaragua, la periodista Cristiana Chamorro Barrios, abogó este jueves por la unidad de las diversas fuerzas opositoras, al igual que en 1990, para derrotar en las urnas al presidente del país, el sandinista Daniel Ortega.

"Tenemos que unirnos (los opositores) porque es la única manera que podamos ganar" al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en el poder desde 2007, en las elecciones generales de noviembre, dijo en rueda de prensa Chamorro Barrios, hija de la exmandataria nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que venció en las urnas a Ortega en 1990 con una alianza opositora.

"Me parece que ir en dos distintas bandas es darle el poder a Ortega", continuó.

CUATRO FACCIONES OPOSITORAS

Actualmente la oposición nicaragüense está fragmentada en al menos cuatro facciones.

Una está compuesta por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), integrado en su mayoría por liberales disidentes antiguos miembros de la Coalición Nacional por la Democracia, que antes de los comicios de 2016 era el principal grupo de oposición en Nicaragua.

El CxL se ha aliado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sin personalidad jurídica y que fue creada inicialmente por la Conferencia Episcopal de Nicaragua para ser la contraparte del Gobierno en un diálogo nacional para buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018, y a la que pertenecen representantes de las dos principales cúpulas patronales y dirigentes estudiantiles.

La Alianza Cívica anunció en octubre pasado su retiro de la opositora Coalición Nacional, también sin personalidad jurídica y que fue llamada durante su instalación a ser la gran fuerza política que enfrente a los sandinistas en las próximas elecciones.

La Coalición Nacional la integran el Partido de Restauración Democrática (PRD), el indígena Yatama ("Hijos de la madre tierra" en lengua miskita), y las organizaciones Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Unidad Nacional Azul y Blanco, y Movimiento Campesino.

Esa agrupación decidió separar de su seno al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán (1997-2002), debido a que ese colectivo atraviesa una crisis interna y ha dejado que el Consejo Supremo Electoral, controlado por los sandinistas, decidan su suerte.

El PLC y el Partido Conservador son las otras dos facciones opositoras.

REEDITAR LAS ELECCIONES DE 1990

"Igual que en el pasado (1990) necesitamos la unidad nacional", consideró Chamorro Barrios, en referencia a la Unidad Nacional Opositora (UNO) que encabezó su madre hace 31 años.

Al igual que en 1990, dijo, "en este ocasión necesitamos también plena libertad para ir a las elecciones, y observación internacional".

La también hija del periodista y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por criticar al presidente y dictador Anastasio Somoza Debayle, dijo que también urge definir un método para la selección de diputados de las diversas fuerzas opositoras.

"De la misma manera que estamos discutiendo cómo seleccionar al candidato presidencial competitivamente y sin dedazos, de esa misma forma debemos discutir, con transparencia, la selección de los diputados", señaló la política, que renunció en enero pasado a la dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

Sin una selección de diputados clara, añadió, "no lograremos una selección presidencial clara y en unidad".

En su opinión, "este es un tema que no se debe seguir retrasando porque afecta la posibilidad de alcanzar pronto la anhelada unidad nacional para derrotar la dictadura".

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.