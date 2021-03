Guatemala ordena un límite de personas en la playa en Semana Santa por covid-19

Turistas caminan junto al mar luego de varios meses de cuarentena por la pandemia covid-19, el 19 de septiembre de 2020 en la playa de El Paredón (Guatemala). /Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 26 mar (EFE).- El Gobierno de Guatemala ordenó este viernes un límite de 100 personas por playa para la Semana Santa debido al aumento de casos del coronavirus SARS-CoV-2.

La decisión fue publicada en medios oficiales y, según el Ministerio de Salud, dependerá de cada "autoridad local" ver que se cumpla la medida.

Guatemala consta de alrededor de 400 kilómetros de costas a los océanos Pacífico y Atlántico y es común que para cada Semana Santa sus docenas de playas sean visitadas masivamente.

La medida del Gobierno que preside Alejandro Giammattei llega pese a que la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró el jueves en rueda de prensa que no se tomarían restricciones especiales en Semana Santa.

Según esta disposición ministerial, las visitas a las playas, lagos, ríos, centros turísticos y parques acuáticos, entre otros, serán restringidas hasta un límite de un centenar de personas.

"Limitar a no más de 100 personas el acceso a las playas y no se permitirá la permanencia en estos espacios después de las nueve de la noche", detalla parte del acuerdo.

Además, señala que los alcaldes, conforme su autonomía y riesgo de su municipio según el Sistema de Alerta Sanitaria para Emergencia Covid-19, podrán tomar la decisión de limitar el acceso a los balnearios.

Los mercados, por su lado, deberán garantizar el uso universal de la mascarilla de visitantes y comerciantes, mantener el distanciamiento social y solo deberán permanecer abiertos entre las seis de la mañana y siete de la noche.

Las autoridades sanitarias permitirán las ferias de barrio, municipales y comunales, pero prohíben estrictamente la realización de fiestas, conciertos y cualquier otra actividad que implique aglomeración de personas en los municipios que están en alerta roja y naranja en Guatemala.

Las tradicionales procesiones guatemaltecas también han quedado suspendidas, mientras el país encara, según diversas fuentes, la tercera ola de la enfermedad.

Guatemala es el país con más fallecidos por la covid-19 en Centroamérica con 6.765 decesos contabilizados en total desde marzo de 2020 y poco más de 191.000 contagiados.