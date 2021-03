Fútbol/Sub-21.- Luis de la Fuente: "Tenemos que afrontar el partido de Italia como una final"

15/06/2019 Luis de la Fuente, seleccionador español Sub-21 DEPORTES RFEF



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, dejó claro que deben afrontar el duelo de este sábado en el Europeo ante Italia "como una final porque podría ser decisivo" para certificar la clasificación para los cuartos de final.



"Es un partido importantísimo y tenemos que afrontarlo como una final porque podría ser un partido decisivo y así lo entiendo. Queremos dejar zanjada cuanto antes la clasificación y conseguirla en este partido. El equipo está muy motivado", señaló De la Fuente en rueda de prensa previa del partido.



El riojano espera un "partido muy abierto y con máxima igualdad" ante el que "puede ser el rival más fuerte en estos últimos once partidos". "Todos conocemos el potencial de sus jugadores y el sistema que use no me inquieta demasiado ni su necesidad de tener que ganar", advirtió sobre las tres bajas por sanción que tiene el combinado de Paolo Nicolato.



El técnico cree que Italia es un "equipo con peligro al contragolpe y fuerte en defensa". "Seguirán apostando por esa idea, independientemente de los jugadores que tenga e imagino que diseñó su convocatoria para cualquier contingencia. Espero una Italia con sus virtudes y cada uno usaremos nuestras armas y querremos hacernos fuertes en ellas para controlar y ganar porque los dos lo necesitamos. Nadie se va a exponer más o menos", opinó.



Para este partido, el de Haro espera poder contar con un Brahim Díaz que está "un poco mejor" del golpe que sufrió ante Eslovenia, pero que al que también están "protegiendo un poco para no asumir ningún riesgo". "Espero que evolucione bien para poder contar con él", indicó.



"La gente está bien, después de una victoria se recupera siempre mejor y cuando además hay un sentimiento de grupo como el de este equipo y eso favorece. Intentaremos ver quien se encuentra en mejores condiciones para adaptarnos a este rival y a un partido diferente al de Eslovenia. Seguro que haremos algunos cambios, pero a estas alturas todavía tenemos energía y todos están en perfectas condiciones", subrayó de cara a posibles rotaciones.



El seleccionador pidió dar valor a la victoria del miércoles tras comprobar tropiezos de otras favoritas como Francia o Inglaterra. "Somos conscientes de que en este tipo de competición el primer partido es decisivo y también la mentalidad con la que lo afrontas. Damos mucho valor al partido de Eslovenia porque cualquier error te deja fuera y hay que estar unidos para reducirlo a la mínima expresión", remarcó.



De la Fuente también celebró haber tenido dos días para "ir sumando horas y sesiones de entrenamiento" porque les da "un poco más de seguridad" y recordó que la solidez defensiva que tiene su equipo es producto de un "trabajo colectivo".



"Es muy importante para construir una victoria el tener solidez y ser fuertes defensivamente, pero también nos caracterizamos porque desplegamos nuestro juego ofensivo. Eso me ilusiona porque veo un equipo muy completo", comentó.



Finalmente, habló de Gonzalo Villar, "un futbolista fantástico". "Por eso es importante transmitir a los jugadores la importancia que esto torneos pueden tener en sus vidas. Tiene un estatus importante en el fútbol europeo, todavía igual no muy visible, pero a partir de ahora seguro que sí. Le auguro un gran porvenir si trabaja como ahora", sentenció.