Fútbol/Sub-21.- Brahim: "Queremos hacer algo grande y poder ganar el título"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El jugador de la selección española Sub-21 Brahim Díaz aseguró que quieren "hacer algo grande y poder ganar el título" en el Europeo de la categoría, cuyo segundo partido afrontan este sábado ante Italia (21.00 horas), otro de los combinados favoritos al triunfo.



"Esta temporada es un poco extraña, hay muchos partidos seguidos, pero nos adaptamos a todo. Somos afortunados de hacer lo que nos gusta. Afrontamos el partido ante Italia de la mejor manera y estamos centrados cien por cien en esto. Queremos hacer algo grande y poder ganar el título. Nos vemos con ganas y motivados", indicó en rueda de prensa.



"La selección española siempre está ahí, en el mapa, el otro día ya demostramos que tenemos buena selección y que podemos hacer grandes cosas juntos. Mañana es un momento bonito para demostrarlo porque jugamos contra una gran selección y espero que sea así", añadió Brahim, que dijo sentirs "mejor" tras recibir un golpe en el debut ante Eslovenia. "Espero estar para el partido de mañana".



Preguntado si siente presión por estar 'observado' por el Real Madrid, club al que pertenece aunque juegue cedido en el AC Milan, Brahim comentó que no. "Como he dicho, las cosas están yendo bastante bien, estoy muy contento, la presión al final a uno le gusta, eso motiva y es evidente que el Europeo es muy bonito, te ve mucha gente y estoy muy contento de estar en la selección y que la gente nos conozca un poco más. Quiero dar mi nivel y demostrar lo máximo en el fútbol", apuntó.



En otras cuestiones, el jugador malagueño afirmó que siempre "disfruta" en "todos los partidos" y que el de este sábado es "uno más" aunque se trata de la selección italiana, de la que conoce a varios jugadores al compartir vestuario en el AC Milan. "Ya hemos hablado de este partido varias semanas, cuando estábamos allí en el equipo", dijo.



"Intercambiamos alguna palabra, el típico pique del jugador, nos llevamos bien, pero este sábado seremos rivales. Es una pena que no esté Sandro Tonali (por sanción), pero nosotros pensamos en nosotros, en nuestro equipo", sentenció Brahim.