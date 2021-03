Fútbol.- Olano entrega a la Real Sociedad la bandera de Gipuzkoa, que representará al territorio en la final de la Copa

26/03/2021 La Diputación entrega la bandera de Gipuzkoa a la Real Sociedad para la final de la Copa del Rey DEPORTES PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA SARA SANTOS/DFG



SAN SEBASTIÁN, 26 (EUROPA PRESS)



El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha hecho entrega este viernes al presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, de la bandera de Gipuzkoa, que representará al territorio en la final de la Copa del Rey, que se disputará el próximo 3 de abril en Sevilla.



La bandera de Gipuzkoa acompaña, de este modo, al resto de las 88 enseñas del territorio que viajarán con el equipo txuri-urdin a la capital hispalense en representación de todos los guipuzcoanos que, debido a la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de la Covid-19, no podrán acompañarles en la final de la Copa del Rey.



Olano, acompañado por el diputado de Cultura, Cooperación Internacional, Juventud y Deportes, Harkaitz Millan, ha recibido en el palacio foral al presidente txuri-urdin, Jokin Aperribay, y al vicepresidente del club, Angel Oyarzun, y les ha hecho entrega de la bandera de Gipuzkoa, que representará al territorio en el estadio de la Cartuja, en la cita ante el Athetic Club.



Aperribay, por su parte, ha entregado a Olano la bandera txuri-urdin que, a partir del próximo miércoles, lucirá en el balcón principal del palacio foral.



Con la visita de este viernes a San Sebastián, el autobús oficial de la Real Sociedad finaliza el periplo que está realizando por todos los pueblos de Gipuzkoa donde ha ido recogiendo las banderas de cada localidad para que estén presentes en la final que se celebrará en la capital andaluza.



"Una pandemia global ha impedido que los aficionados de la Real Sociedad puedan disfrutar en vivo de una nueva final txuri-urdin más de treinta años después de la última, pero todos los realzales, aunque sea de manera simbólica, estaremos con vosotros en Sevilla", ha afirmado Markel Olano y ha deseado "la mejor de las suertes" a los representantes de la Real.



Aperribay, por su parte, ha señalado que ha sido "algo muy bonito" acudir a la "casa de todos los guipuzcoanos" y ha afirmado que les da "mucha pena" que no puedan estar presentes las instituciones en Sevilla y "mucho más" que no pueda estar presente la afición.



Según ha destacado, la recogida de banderas por todos los pueblos del Territorio "es transmitir lo que vamos a echar de menos a las personas en Sevilla". Además, ha agradecido a la Diputación que confíen la bandera en la Real Sociedad. "La traeremos limpita, pero celebraremos como Dios manda la tan esperada Copa. Tenemos plena confianza en el equipo y vamos a por ella", ha concluido.