Fútbol.- LaLiga lanza un MBA para prepararse para los cambios en la industria del deporte y del entretenimiento

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



LaLiga, a través de su departamento educativo LaLiga Business School, ha puesto en marcha 'The MBA of LaLiga', impartido en inglés y que busca preparar a personas que quieren liderar el cambio en la industria del deporte y entretenimiento, según informó este viernes el organismo.



Este MBA contará con los mejores profesionales de la industria del deporte, con casos prácticos de LaLiga y sus 42 clubes, así como de otros actores del deporte, del entretenimiento y de los entornos tecnológicos y digitales, para enseñar de primera mano metodologías punteras, técnicas operativas y mecanismos eficientes. Otra de sus características es la apuesta por la igualdad y la paridad de oportunidades de cara a aumentar la presencia y la visibilidad de la mujer en las posiciones de mando y responsabilidad en este sector.



Bajo la dirección de Óscar Mayo, director de Negocio, Marketing y Desarrollo Internacional de LaLiga, y Edouard Legendre, asesor externo de LaLiga y reconocido experto internacional en Gestión de Marca y Marketing Deportivo, el programa está dividido en seis módulos y cada uno de ellos ha sido diseñado y será coordinado por un profesional destacado y referente en los ámbitos y las temáticas que se abordan en cada módulo.



Este equipo está conformado por Patricia Rodríguez, Consejera del Ganada; Jorge de la Vega, director Comercial y de Marketing de LaLiga; María Wandosell, CEO de Motorpress Ibérica; Ornella D.Bellia, Head of Professionnal Football en FIFA; Jaume Pons, Head of Social Media and Digital Content en LaLiga; y José Moya, Director de LaLiga Business School.



Este máster busca la calidad en todos sus ámbitos, y considera esencial impartir una formación personalizada e individualizada, por lo que habrá un máximo de 20 plazas para los alumnos y alumnas. La duración será de nueve meses, aunque entiende las características y requerimientos personales que puedan tener su alumnado, por lo que permite que se termine hasta en tres años.



"Hacer lo mismo de un año al otro ya no es una opción en la industria del deporte. Hemos entrado en la era de la actualización permanente y este MBA remarca el compromiso de LaLiga con la continua profesionalización del sector, formando y acompañando a personas que quieren realizarse profesionalmente a través de la dinamización y expansión de una industria en la que cada día aparecen nuevos retos y nacen nuevas oportunidades", remarcó Óscar Mayo.