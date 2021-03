Fútbol.- La FIFA no sancionará a Alemania por el mensaje de sus jugadores antes del partido ante Islandia

BERLÍN, 26 (dpa/EP)



La selección de fútbol de Alemania no se enfrentará a sanciones por la declaración política de los jugadores antes de su partido de clasificación para Mundial de Catar 2022 contra Islandia, explicó este viernes la FIFA.



Los 11 jugadores titulares alemanes vistieron camisetas con letras formando las palabras 'Derechos humanos' este jueves, dirigido a los anfitriones del Mundial 2022, Catar, que han sido criticados por el trato a los trabajadores migrantes en el país.



"La FIFA cree en la libertad de expresión y en el poder del fútbol como fuerza para el bien. La FIFA no abrirá ningún procedimiento disciplinario en relación con este asunto", anunció la FIFA a dpa.



La FIFA había actuado de la misma manera después de que la selección de Noruega vistiera camisetas que decían 'Derechos Humanos dentro y fuera de la cancha' el día anterior antes de su partido contra Gibraltar.



En el pasado, la FIFA no toleraba las expresiones políticas en los partidos, pero últimamente se ha vuelto más indulgente, lo que también permite a los jugadores arrodillarse para protestar contra la discriminación racial y la injusticia.



"Hablamos de eso en el equipo. Tenemos el Mundial por delante y hay mucha discusión al respecto. Queremos mostrarle a la sociedad que no lo estamos ignorando. Que dejamos claro qué condiciones deberían estar ahí", reconoció el centrocampista alemán Leon Goretzka a RTL TV.



El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, habló de "una muy buena e importante muestra" y añadió que conocía el plan, pero que no lo sugirió él mismo. "Fue simplemente una primera muestra del equipo de que defendemos los derechos humanos, sin importar en qué lugar del mundo. Estos son nuestros valores", manifestó.