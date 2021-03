Familias colombianas denuncian estafa de una escuela de fútbol del Barcelona

Captura de video de Víctor García, padre de uno de los niños que se forma en la escuela Barça Academy Colombia. EFE

Bogotá, 26 mar (EFE).- Más de 60 familias colombianas denunciaron que la Barça Academy Colombia, escuela de fútbol del club español que opera a través de una compañía local, los estafó porque pagaron anticipadamente por un servicio de formación que fue postergado indefinidamente por la pandemia y por el cual nadie les responde.

"Mi hijo se llama Mateo, tiene 12 años, y lo inscribimos en enero de 2020 en la academia precisamente con la seguridad de que como se trataba del Barça iba a ser un proyecto muy serio (...) porque nuestro hijo compite en la liga de Bogotá y creíamos que seleccionando al Barça Academy podríamos lograr estabilidad", dijo a Efe Víctor García, padre de uno de los niños que se forma en la escuela.

García es uno de los más de 60 padres de familia que firmó una carta en la que le solicitan a la academia, operada en el país por Caribbean Colombia Football Club, que les devuelva el dinero que "pagaron anticipadamente por los servicios deportivos del 2020 y que no fueron causados a partir de la semana del 17 de marzo", incluyendo los uniformes que nunca recibieron sus hijos.

"Escudándose en la pandemia, el Barca Academy Colombia y el operador en Colombia que es Caribbean Football Club lo que han hecho es básicamente vulnerar los derechos de 300 familias colombianas que están inscritas en esa escuela en Bogotá y Cali porque están asegurando que no van a devolver millonarios dineros que pagamos por anticipado en matrículas durante el 2020", detalló García.

Incluso, aseguró que algunos padres pagaron por un "paquete deportivo" y los boletos aéreos para que sus hijos participaran en la "Barça Academy World Cup", que se iba a realizar en Barcelona en abril del año pasado pero fue cancelada por la pandemia.

Ante esta situación, los padres de familia tuvieron el pasado 5 de febrero una reunión con Ramón Señé, un delegado de Caribbean Colombia Football Club y de la academia, quien les ofreció como compensación un campamento de tres semanas en diciembre de 2021 sobre el cual no dio detalles ni precisó quién lo impartirá.

"Los padres no aceptamos ni consideramos justa ni apropiada la compensación que Barça Academy Colombia y Caribbean Football Club nos imponen casi de manera unilateral y arbitraria ofreciéndonos un campamento en diciembre de este año en Bogotá, un campamento de tres semanas para los niños en lugares indeterminados y por entrenadores que no están contratados", explicó García.

Efe trató de contactar con los encargados de la Barça Academy Colombia, pero no recibió ninguna respuesta de las personas con las que intentó comunicarse.

García lamentó además que el Barcelona hubiese apoyado a este operador que "recaudó dineros por anticipado escudándose en la pandemia" y que ahora dice que no devolverá, pues cree que la restitución que ofrecen "es irrisoria frente a las horas y el entrenamiento del servicio que realmente contratamos los padres".

"Adicionalmente ellos recaudaron en diciembre del año pasado 150 dólares adicionales (por cada chico) en forma de matrículas y nos prometieron que con esa matrícula nos iban a dar un año completo de entrenamientos y competencias en 2021, a pesar de que nos debían cuantiosos dineros porque la sede cerró en marzo 17 del año pasado", declaró.

Según las cuentas que hacen los padres de familia, son "miles de millones de pesos" los que perdieron y aún no les reembolsan, por lo cual se están organizando "para tratar de presentar una demanda conjunta o demandas individuales" ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), encargada de la protección de los consumidores.

"Se trata básicamente de un problema económico y logístico que ellos culpan y se escudan en la pandemia", apostilló García.