Exdirector de CDC cree que covid provino de laboratorio en Wuhan

(Bloomberg) -- Un ex alto funcionario de salud de EE.UU. dice que cree que el coronavirus se originó en un laboratorio en Wuhan, China, y que comenzó a propagarse en septiembre de 2019.

Robert Redfield, quien dirigió los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos durante el primer año de la pandemia de covid-19, dijo a CNN en un video transmitido el viernes que cree que ese escenario es más probable que cualquier otro, incluido que el virus surgió después de pasar de animales a humanos o en un mercado de animales vivos.

El origen más probable es “un laboratorio. Escapó”, dijo Redfield, quien ocupó el cargo durante la Administración del expresidente Donald Trump. “Otras personas no creen eso. Está bien. La ciencia a la larga lo resolverá”.

Redfield agregó que “no estaba insinuando ninguna intencionalidad”, ni acusando a China de liberarlo a propósito, y que supone que el virus “comenzó a transmitirse en algún lugar en septiembre, octubre, en Wuhan”.

El origen del virus sigue sin estar claro y es un tema de controversia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene previsto publicar este mes un informe sobre sus orígenes, realizado por un equipo de 17 científicos internacionales. Hay cuatro teorías principales, entre ellas que provino de un laboratorio, pero la investigación de los científicos involucrados muestra que lo más probable es que el virus se haya traspasado a los humanos después de propagarse, y adaptarse, desde murciélagos a una especie intermediaria que lo alojó. No está claro de qué especie se trataba.

La investigación de la OMS tampoco encontró evidencia de que el virus se haya propagado antes de diciembre de 2019, lo que sugiere que es probable que los primeros casos no hayan aparecido antes de fines de noviembre, un cronograma más reciente de lo que sugiere Redfield.

Redfield dijo que la fuerza del virus, en términos de la facilidad con la que se propaga, sugiere que se estaba desarrollando en un laboratorio. Si hubiera provenido de animales, probablemente habría demorado más en adaptarse para propagarse entre los humanos, señaló.

“No creo que esto haya pasado de un murciélago a un humano; el virus que llegó al ser humano se convirtió en uno de los virus más infecciosos que conocemos en la humanidad en cuanto a la transmisión de persona a persona”, dijo Redfield. El patógeno “demora un tiempo en darse cuenta de cómo ser cada vez más eficiente en la transmisión de persona a persona. Simplemente no creo que eso tenga sentido biológico”.

La oficina del actual director de los CDC, Rochelle Walensky, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el viernes por la mañana.

