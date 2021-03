España.- Castells, con 4 millones, el ministro con más patrimonio seguido de Escrivá, y los que menos, Garzón y Díaz

El patrimonio de Sánchez es de 372.979 euros, 30.000 más que al llegar a Moncloa, y una deuda de 161.329,35 euros, tras amortizar 30.000 euros



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro de Universidades, Manuel Castells, es el miembro del Consejo de Ministros que más patrimonio tiene, con un total de 3.943.219,78 euros, según la declaración de bienes y derechos patrimoniales publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, en la que también consta que tiene créditos pendientes por valor de 1.115.000 euros. Tras él, figuran el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con 1,8 millones de patrimonio, y el del Ciencia e Innovación, Pedro Duque, con 1,4 millones.



Por el contrario, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, son los que menos patrimonio tienen. El primero debe 26.804 euros más del patrimonio que declara --tiene 130.405 euros de patrimonio y un pasivo de 157.208 euros--, y Díaz cuenta con un activo de 50.552,442 euros, y una deuda pendiente de 25.324 euros.



El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha hecho públicas todas las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado que fueron cesados o nombrados a lo largo del año 2020. Por ello no figura la del ministro responsable de esta cartera, Miquel Iceta, que fue nombrado ya en 2021.



Según la resolución publicada en el BOE, recogida por Europa Press, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene un patrimonio de 372.979 euros, de los cuales 180.794 euros corresponden a bienes inmuebles; 73.159 a cuentas bancarias; 5.550 a acciones y participaciones en capital social o fondos propios de entidades jurídicas no negociadas; 85.865 en seguros de vida y de planes de pensiones; y 27.609 euros en otro tipo de bienes y derechos de contenido económico. Además, informa de que tiene deudas pendientes por valor de 161.329 euros.



En comparación con la declaración que presentó al llegar a la Moncloa en 2018, el patrimonio de Sánchez ha crecido en 30.000 euros. En concreto, el presidente mantiene los mismos bienes inmuebles, pero ha aumentado en 50.000 euros su dinero en depósitos y cuentas respecto a la que presentó entonces, y 85.865 en seguros de vida y planes de pensiones. Al mismo tiempo, declara 110.000 euros menos en el concepto otros bienes y derechos de contenido económico, y ha logrado rebajar su pasivo en 30.000 euros.



Sánchez no es ni de lejos el miembro del Gobierno con más patrimonio. Por encima de él, además de Castells, está el ministro Escrivá, que declara un patrimonio de 1.870.972 euros, con un pasivo de 296.338 euros; y el titular de Ciencia e Innovación, el tercero con más patrimonio: 1.434.165 euros, y sin deudas.



También se sitúa en la parte alta de la tabla la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con un patrimonio de 1.264.975 euros en total, con inmuebles por valor de 395.155 euros, y más de medio millón de euros en acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de I.I.C. negociadas. Celaá declara créditos pendientes por valor de 122.950 euros.



Ya por debajo del millón está la ministra de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, con un patrimonio de 870.816,03 euros, sin pasivos. Le sigue la ministra de Defensa, Margarita Robles, con 772.809,87 euros de patrimonio, y también sin deudas.



MONTERO SUPERA EN PATRIMONIO A IGLESIAS Y AMBOS SUMAN 1,169 MILLONES



La siguiente en la lista de los ministros con más patrimonio es la ministra de Igualdad y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, con 629.969 euros de patrimonio declarados, de los cuales 335.049 son de bienes inmuebles. También informa de deudas pendientes por valor de 231.156 euros.



Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, tiene un patrimonio de 539.880 euros, de los cuales 233.282 son de bienes inmuebles, 111.000 euros de depósitos en cuentas bancarias, 187.500 en seguros de vida y planes de pensiones, y 8.000 en otros bienes, aunque tiene una deuda de 231.156 euros. Lo que arroja un patrimonio neto de 310.724 euros.



Después está la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien tiene un patrimonio de 519.113 euros, menos una deuda de 58.369 euros. A su vez, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, tiene un patrimonio acumulado de 466.967, con bienes inmuebles valorados en 162.073 euros y 176.828 euros en cuentas. Según su declaración, no tiene deudas.



Tras ella, están el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un patrimonio de 457.922 euros, sin deudas; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con 362.965 euros de patrimonio, también sin créditos pendientes; y la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que declara un total de 342.011 euros, sin deudas declaradas.



La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acumula un patrimonio de 335.630 euros, resultante de los 288.675 euros que tiene en bienes inmuebles y los 46.955 que declara en cuentas bancarias. Según su declaración, tampoco tiene préstamos pendientes.



A continuación se situaría el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con 313.488 euros, y una deuda de 20.628 euros; la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias, con 299.362 euros, y una deuda de 100.664 euros; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con un patrimonio de 225.308 euros, y una deuda de 199.312 euros; y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, con 147.000 euros, sin deudas.



LA TITULAR DE HACIENDA, GARZÓN Y YOLANDA DÍAZ, EN LA COLA



Ya entre los que menos patrimonio declaran están la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien informa de un patrimonio de 131.855 euros, de los cuales tiene 113.231 euros en bienes inmuebles y 18.124 euros en cuentas bancarias. Además, a lo que habría que restar un pasivo de 112.778 euros.



Por último está el ya mencionado ministro Garzón, que tiene 130.405,37 euros de patrimonio en total, y debe 157.208,83 euros, lo que arroja una saldo neto negativo de 26.804 euros; y la ministra de Trabajo y futura vicepresidenta --cuando Iglesias deje el Gobierno la semana que viene--, que declara un patrimonio de 50.552,44 euros, y una deuda de 25.324,49 euros.



Además de los ministros, entre los 626 altos cargos cesados o nombrados en 2020 que hacen público su patrimonio y sus bienes, destaca, por ejemplo, el jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con un patrimonio de 136.325,47 euros en depósitos y 19.102,82 euros en seguros de vida y planes de pensiones, y que no declara bienes inmuebles en propiedad ni deudas.



ALTOS CARGOS MILLONARIOS



De toda la lista de altos cargos publicada, el mayor patrimonio lo declara la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, que cuenta con un total superior a los siete millones de euros, con dos millones en bienes inmuebles y casi 2,5 millones en acciones.



Detrás aparecen el director general del Tesoro, Pablo de Ramón-Laca, que declara 4,7 millones, fundamentalmente en acciones (más de cuatro millones), y Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con un patrimonio superior a los cuatro millones de euros, incluyendo un millón en bienes inmuebles, otro en depósitos y cuentas y 1,83 millones en acciones.



Este club lo completa Maria Luisa Huidobro, embajadora en Omán, que figura con cuatro millones de euros de patrimonio, incluyendo 1,79 millones en bienes inmuebles y 1,5 millones en acciones, además del citado ministro Castells, con casi 4 millones.