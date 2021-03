En cambio alarmante, ahora jóvenes mueren por covid en Brasil

A demonstrator places a rose on a blanket arranged to resemble a gurney during a protest against the government's pandemic response outside of the Raul Gazzola hospital in Rio de Janeiro, Brazil, on Wednesday, March 24, 2021. Brazil reported more than 3,000 Covid-19 deaths for the first time in a 24-hour period on Tuesday, as the pandemic spreads unchecked across Latin America’s biggest economy and the nation approaches 300,000 lives taken.

(Bloomberg) -- En el peor período de la pandemia, con registros diarios de contagios y muertes, Brasil se enfrenta a un nuevo hecho desalentador: el número creciente de muertes entre los jóvenes.

En lo que va de este mes, según datos del Gobierno, alrededor de 2.030 brasileños de entre 30 y 39 años han muerto a causa de covid, más del doble de la cifra registrada en enero. Entre los que tienen 40 años, ha habido 4.150 muertes en marzo, frente a las 1.823 en enero, y entre los de 20 y 29 años, las muertes aumentaron de 242 a 505.

“Antes, el factor de riesgo de morir por covid-19 era ser mayor, tener algo de comorbilidad”, dijo Domingos Alves, profesor de medicina que forma parte del grupo de monitoreo nacional. “Ahora, el riesgo es ser brasileño”.

El viernes, Fiocruz, una organización de salud sin fines de lucro, emitió un informe que muestra la misma tendencia con números ligeramente diferentes.

El informe dice que los casos entre las personas de 30 a 59 años aumentaron desde principios de año hasta mediados de marzo a un ritmo casi doble del promedio nacional de 316%. En esos grupos de edad, las muertes aumentaron al menos un 317%, en comparación con 223% de Brasil en conjunto.

En Sao Paulo, el estado más rico y poblado del país, el aumento es especialmente prominente en los hospitales privados, dijo en una entrevista el secretario de Salud del estado, Jean Gorinchteyn. Los de 60 años o más continúan dominando las admisiones hospitalarias, pero la proporción de los menores de 50 años ha aumentado 15% desde el 10% del año pasado.

En la capital del estado, cada vez se infectan más personas de entre 20 y 54 años, dijo el viernes a GloboNews TV el secretario de Salud de la ciudad, Edson Aparecido. Los pacientes más jóvenes esperan más tiempo para buscar atención médica, es por eso que llegan más enfermos.

La explicación de la creciente tasa de infección entre los jóvenes, en un país que es mayoritariamente joven, sigue sin estar clara, aunque funcionarios y expertos médicos sugieren varias posibilidades. Primero, a lo largo de 2020, las restricciones locales y regionales obstaculizaron la socialización. Eso cambió con las vacaciones, el año nuevo y el relajamiento del confinamiento.

En segundo lugar, una variante detectada por primera vez en la ciudad amazónica de Manaos es probablemente en parte culpable, según Jaques Sztajnbok, quien ayuda a dirigir la unidad de cuidados intensivos en el hospital Emílio Ribas, una de las principales instalaciones de Brasil para enfermedades infecciosas. Los pacientes se enferman en gran medida con esa variante o con la del Reino Unido, que también es más contagiosa. Un estudio realizado en Sao Paulo encontró una de las dos variantes en 71% de los casos.

En tercer lugar, las vacunas son limitadas en Brasil y no hay una fecha definida para vacunar a los más jóvenes.

Fernando Brum, director del hospital Santa Casa de Sorocaba, dijo que la mutación del virus a una versión mucho más contagiosa con una carga viral que enferma a las personas de una manera más rápida y agresiva ha hecho que los jóvenes hayan pasado de casos mayoritariamente asintomáticos a ser gravemente afectados.

Brum, cuyo hospital está a dos horas en auto de Sao Paulo, dice que las UCI también se encuentran repletas de personas de 30 años. Estima que la edad de los pacientes hospitalizados con covid-19 ha disminuido en un 50% en comparación con 2020.

“La unidad de cuidados intensivos está ocupada constante e ininterrumpidamente”, dijo. Los pacientes de 30 años ocupan al menos la mitad de esas camas, y el tiempo promedio que pasan en el hospital se ha triplicado con respecto al año pasado. Ha bajado recientemente por una triste razón: los pacientes mueren más rápido.

Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia, reportando recientemente registros de más de 100.000 casos y 3.650 muertes al día. Hogar de 212 millones de personas, el país solo está detrás de EE.UU. en número de víctimas del virus. Si bien las vacunas han comenzado a aplicarse en la última semana, las 19 millones de dosis desplegadas hasta ahora solo han cubierto 7% de la población con una dosis y han vacunado completamente a solo un 2%.

