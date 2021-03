El 'touchdown' millonario de la NFL

La NFL estadounidense de fútbol americano se apunta un tanto para la próxima década: un lote de contratos televisivos para el periodo 2023-2033 que le reportará 110.000 millones de dólares (93.000 millones de euros), con Amazon como gran incorporación.EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Redacción deportes, 26 mar (EFE).- En la era de fragmentación televisiva, la NFL estadounidense de fútbol americano se apunta un tanto para la próxima década: un lote de contratos televisivos para el periodo 2023-2033 que le reportará 110.000 millones de dólares (93.000 millones de euros), con Amazon como gran incorporación.

La cifra, divulgada por varios medios estadounidenses, duplica lo que hasta ahora ingresaba por exhibir sus partidos el campeonato estadounidense, el gran dominador de la televisión tradicional en el país, ya que de los 50 programas más vistos durante el año 2020 en EEUU 32 fueron partidos de la NFL, según datos de Nielsen.

Los aproximadamente 10.000 millones de dólares por temporada (unos 8.480 millones de euros) que percibirá la NFL a partir de 2023 superan con mucho los 2.660 millones de dólares (2.250 millones de euros) que recibe la NBA por año de ESPN y Turner hasta 2024; los 2.407 millones de euros que ingresó la UEFA de las televisiones por la Liga de Campeones en la campaña 2018-19 (última disponible) o los 1.864 millones de euros que recibió LaLiga española en la 2018-19 por derechos audiovisuales.

El acuerdo, en el que se reparten los diferentes paquetes entre CBS, Fox y NBC (domingos), Disney-ABC-ESPN (lunes), destaca por la apuesta del gigante del comercio electrónico Amazon, que ya ofrecía desde 2017 algunos partidos de los jueves y ahora adquiere esa franja de encuentros en exclusiva para su plataforma Prime Video.

En un contexto en el que las grandes audiencias se disgregan por la pujanza de las plataformas digitales, que el campeonato estadounidense obtenga esta cantidad demuestra que los espectáculos en directo se han convertido en un elemento clave para las grandes cadenas televisivas.

"Esto demuestra no solo que los grandes contenidos en directo tienen vigencia, sino que son la única aspirina para luchar contra la dispersión de audiencias", analiza en conversación con EFE Vicente de Pablo, experto en gestión deportiva y profesor de la escuela de negocios ESIC.

Que las grandes cadenas sean capaces de, en la mayoría de los casos y según las cantidades desveladas por diferentes medios, prácticamente duplicar la cantidad anual que abonan por sus paquetes televisivos, sugiere que el producto del fútbol americano tiene un valor para ellas que excede el puro retorno económico.

"La salud de la NFL es muy buena, el producto es impresionante, aunque el precio no lo puedas recuperar, el valor que tiene en EEUU es tan alto que ningún operador se quiere quedar fuera", apunta el experto, que considera que aún así, es una decisión "conservadora" de la liga, ya que sigue confiando la retransmisión a los grandes operadores en lugar de apostar por su propia plataforma de retransmisión 'NFL Network'.

El acuerdo "marca un hito en la historia del deporte", según Carlos Cantó, consejero delegado de SPSG Consulting Group y profesor de Esade, IE y la Universidad Europea, que fundamenta su valor en la popularidad del deporte en el mercado estadounidense, y la multiplicidad de pantallas, tecnologías y plataformas de acceso.

Cantó también destaca un elemento importante del deporte norteamericano: que las grandes ligas "se distribuyen a lo largo del año con el fin de minimizar solapamientos". "Esto favorece que la atención se focalice en un número determinado de competiciones y ligas de cada época del año", concluye.

De hecho, apunta De Pablo, la NFL no juega los viernes, que se reserva para partidos de institutos, ni los sábados, cuando son las ligas universitarias, y el número de partidos está más restringido: cada equipo juega 16 partidos de temporada regular -podrían añadir uno más en 2021-. "Las temporadas son cortas y cualquier cosa puede pasar cada domingo", añade el profesor del ESIC.

AMAZON SUBE SU APUESTA POR CONTENIDO DEPORTIVO

La compra del paquete de partidos del jueves en exclusiva por parte de la multinacional del comercio electrónico -que desde 2017 ofrecía junto a las cadenas NBC y CBS- es un paso más en su entrada en las retransmisiones deportivas, que también se ha visto en Europa con la compra de paquetes pequeños de la Premier League inglesa y recientemente de la Liga de Campeones en Alemania e Italia.

"Los partidos de la NFL son el espectáculo en directo más seguido de EEUU, y este paquete de los jueves da a las decenas de millones de usuarios de Prime un acceso exclusivo a esos partidos", aseguró el vicepresidente de Prime Video, Mike Hopkins, en el comunicado que reveló el acuerdo.

Para Carlos Cantó, esta apuesta mayor de Amazon es "una pieza del puzzle" de contenidos de la compañía dirigida por Jeff Bezos para fortalecer su apuesta por el entretenimiento, en la que también "juega un rol importante Twitch", la plataforma de retransmisión en vídeo dominadora en el videojuego y cada vez más cercana al deporte.

"Asimismo, el tema de 'big data' es fundamental aquí, generándose sinergias y complementariedades entre diversas unidades de negocio", añade el experto.

¿Tendrá la renovada apuesta de Amazon por el deporte en Estados Unidos impacto en Europa? La próxima en sacar su subasta de derechos audiovisuales debería ser LaLiga española. Habrá que ver si el 'touchdown' de la NFL tiene su eco en el valor de los próximos contratos televisivos.

Miguel Ángel Moreno