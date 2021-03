El medallista olímpico Jaime Espinal no optará a estar en Tokio

En la imagen, el luchador y medallista de plata en Londres 2012 Jaime Espinal. EFE/Thais Llorca/Archivo

San Juan, 26 mar (EFE).- Jaime Espinal, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la especialidad de lucha, informó a la Federación de Luchas que no asistirá este sábado a la eliminatoria para determinar qué deportista representaría a Puerto Rico en la categoría de los 86 kilogramos en el clasificatorio olímpico de mayo en Bulgaria.

Espinal le comunicó al presidente de presidente de la Federación de Luchas, Pedro Rojas, que no acudiría al combate fijado contra Ethan Ramos para dilucidar quién viajaría a Bulgaria.

Rojas no especificó los motivos de la ausencia de Espinal en la eliminatoria de mañana y se limitó a señalar que Ramos, en la séptima posición en las clasificaciones mundiales de la categoría, viajará a Bulgaria en busca de una plaza olímpica.

Espinal ganó en Londres 2012 la medalla de plata en su categoría, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en ganar una presea en lucha olímpica.

El deportista participó en 2017 en un espectáculo de la empresa estadounidense de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), algo que desde hace tiempo había valorado.

Franklin Gómez es de momento el único puertorriqueño clasificado para los Juegos Olímpicos en Tokio. Obtuvo su clasificación durante un panamericano en Canadá a principios del 2020.