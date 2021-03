El Masters de Augusta no exigirá a los espectadores la prueba negativa de la covid-19

El torneo de 2020 se pospuso para noviembre, y solo los miembros y sus cónyuges, junto con los golfistas invitados, pudieron asistir. EFE/Matt Campbell/Archivo

Augusta (Georgia, EE.UU.), 25 mar (EFE).- Los espectadores que puedan asistir al Masters de Augusta 2021, a celebrarse en dos semanas, ya no tendrán que presentar una prueba de covid-19 negativa para ingresar al campo, anunció este jueves el Augusta National.

El torneo del 2021, que comienza el próximo 8 de abril, tendrá un número limitado de espectadores en el lugar, aunque no se han revelado las cifras exactas.

El torneo de 2020 se pospuso para noviembre, y solo los miembros y sus cónyuges, junto con los jugadores invitados, pudieron asistir.

"Ya no se requerirá que los usuarios con boletos para la ronda de práctica, boletos para torneos diarios e insignias de la serie proporcionen el comprobante de una prueba covid-19 negativa, como se publicó anteriormente", dijo la organización en un correo electrónico enviado a los patrocinadores.

"Si bien no se requerirá prueba de la prueba para los titulares de boletos enumerados anteriormente, deberían considerar tomar una prueba covid-19 antes de viajar a Augusta", agregó el comunicado.

El club dijo que otros grupos de patrocinadores, como los que tienen boletos para Berckmans Place, un lugar de hospitalidad, deberán mostrar comprobante de una prueba. Los jugadores, caddies, medios, miembros y sus invitados deberán ser testeados.

El PGA Tour comenzó recientemente a permitir un mayor número de espectadores en sus eventos en Florida y en el Campeonato WGC-Dell Technologies Match Play de esta semana en Austin, Texas.